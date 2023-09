La gauche ironise sur l'avion pris par Borne et Attal pour se rendre à Rennes

L'avion pris par la Première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'Education nationale Gabriel Attal pour se rendre à Rennes afin d'assister à la rentrée scolaire lundi matin ne passe pas auprès de la gauche et des écologistes qui ont raillé ce moyen de transport peu respectueux de l'environnement.

Alors que le département d'Ille-et-Vilaine se situe à 1H30 de train de Paris, la cheffe du gouvernement et le ministre de l'Education se sont rendu à Liffré et à Saint-Germain-sur-Ille, près de Rennes, en Falcon du gouvernement, selon une information de BFMTV, un moyen de transport bien plus émetteur de gaz à effet de serre que le train.

"Pour leur rentrée scolaire à Liffré, Gabriel Attal et Elisabeth Borne ont préféré le vol de 38 minutes en avion présidentiel au TGV d'1h30 pour Rennes", s'est notamment indigné le député François Ruffin sur X (ex-Twitter). "Mais heureusement, pour les photos, ils mangeront des bolognaises végétales ce midi", a-t-il ajouté.

"Hypocrisie", a dénoncé la cheffe des députés écologistes à l'Assemblée, Cyrielle Chatelain. "Quand on a réellement pris conscience de la catastrophe climatique, on ne prend pas l'avion lorsqu'on peut faire le trajet en 1h30 avec le train", a-t-elle tancé.

"Oui mais ils ont pris le même avion… C’est quand même un petit geste", a raillé le député européen écologiste David Cormand.

Ce déplacement intervient alors qu'Emmanuel Macron devrait présenter prochainement sa stratégie complète de planification écologique et tandis que la France va connaître encore une semaine de forte chaleur.

La gouvernement encourage par ailleurs l'usage du train en interdisant certains vols commerciaux lorsqu'existe une alternative ferroviaire de moins de 2h30.