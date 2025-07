La Grèce et la Turquie luttent contre les incendies qui ont déjà fait deux morts

La Grèce et la Turquie font face à de violents incendies jeudi, qui ont entraîné l'évacuation de 5.000 personnes sur l'île de Crète et près d'Athènes, et causé la mort de deux personnes dans la province turque d'Izmir.

Un homme de 80 ans, confiné au lit a été retrouvé mort dans une maison endommagée par le feu dans la ville d'Ödemis, située dans une région touristique près d'Izmir dans l'ouest de la Turquie, selon l'agence privée turque DHA.

Le ministre turc de l'Agriculture et des Forêts Ibrahim Yumakli a par ailleurs annoncé sur X le décès d'un ouvrier forestier qui luttait contre les flammes dans cette même ville.

"Le principal problème est la vitesse du vent qui atteint jusqu'à 85 km/h, ce qui fait que le feu se propage très rapidement", a souligné le gouverneur d'Izmir, Süleyman Elban, présent sur place jeudi.

En Grèce, à une trentaine de kilomètres à l'est d'Athènes, près du port de Rafina - actif notamment pour les ferries à destination de certaines îles touristiques -, un feu s'est déclaré jeudi après-midi, attisé par les vents importants qui soufflent dans cette zone périurbaine.

"D'importants moyens terrestres et aériens luttent pour contenir l’incendie", a annoncé Vassilios Vathrakoyannis, porte-parole des pompiers lors d'un point-presse, avec 170 pompiers déployés, 48 véhicules, 17 avions et 7 hélicoptères.

Quelque 300 personnes ont été évacuées et 51 secourues, a-t-il indiqué.

Il a également prévenu que les prochains jours "s'annoncent difficiles" en Grèce en raison d'une hausse des températures attendue associée à des vents violents, notamment dans la région d'Athènes.

Mais jeudi soir, la situation sur ce front était meilleure d'après les pompiers grecs.

Aéroport international

Les fumées se sont répandues jusqu'aux abords de l'aéroport international d'Athènes sans toutefois perturber le trafic aérien.

"La situation est très difficile", avait assuré Dimitris Markou, le maire des communes de Spata-Artemis, proches de l'aéroport, à l'agence de presse ANA avant la maîtrise partielle du feu. "Le front de feu est vaste. Les vents changent de direction", avait-t-il ajouté.

La route principale en direction d'Athènes qui avait été fermée à la circulation dans la journée était de nouveau accessible jeudi soir tout comme le port de Rafina.

En Crète (sud), l'une des principales destinations touristiques de Grèce, l'incendie qui s'est déclenché mercredi dans des broussailles a poussé les autorités à évacuer "3.000 touristes et 2.000 habitants dans la nuit de mercredi à jeudi", a assuré le président de l'Union des hôteliers de la région, Yorgos Tzarakis, à l'AFP.

Un hélicoptère largue de l'eau sur un feu près de Ierapetra sur l'île grecque de Crète, le 3 juillet 2025 AFP

"La plupart des touristes ont été transférés dans le nord de l'île", la plus grande de Grèce, a-t-il ajouté, joint par téléphone.

Des renforts ont été envoyés d'Athènes pour aider les pompiers locaux dont la tâche est rendue difficile par l'intensité des vents qui soufflent sur la région.

Terrain accidenté

La lutte contre le feu est rendue particulièrement difficile par le terrain accidenté et aride dans cette partie l'île. Quelque 270 pompiers, 10 hélicoptères et des drones luttent contre les flammes, selon les pompiers.

Selon des médias, des maisons et des cultures, en particulier des serres, ont été endommagées dans cette région productrice de légumes et de fruits.

Outre l'agriculture, Iérapetra qui compte 23.000 d'habitants, est une station balnéaire. Comme sur le reste de l'île, la saison touristique bat son plein.

Le mois de juillet est chaque année "le plus chaud de l'été et le risque d'incendie est toujours très fort", a souligné le porte-parole des pompiers grecs.

Au cours des dernières 24 heures, 40 incendies de végétation et de forêt se sont déclarés, selon M. Vathrakoyannis.

Lever de soleil dans la fumée des incendies près de Ierapetra sur l'île grecque de Crète, le 3 juillet 20252025. AFP

La Grèce a jusqu'ici été épargnée par la canicule qui frappe une partie de l'Europe, en particulier l'Espagne, le Portugal et la France.

Mais à partir de ce week-end, les températures vont grimper et atteindre jusqu'à 43°C dans certaines régions grecques, selon les prévisions météorologiques de la chaîne ERT.

Le risque d'incendies reste lui aussi très élevé vendredi dans plusieurs régions, dont celle d'Athènes, l'Attique.

Située dans le sud-est de l'Europe sur la Méditerranée, la Grèce est particulièrement vulnérable aux incendies chaque été, alimentés par des vents violents, la sécheresse et des températures élevées.

Quelque 45.000 hectares avaient été brûlés, selon le WWF Grèce et l'Observatoire national d’Athènes.

Mais 2023 reste l'année la plus destructrice en terme de superficie brûlée avec près de 175.000 hectares partis en fumée et 20 morts.

