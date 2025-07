La Grèce saisie par une vague de chaleur, l'Acropole d'Athènes ferme partiellement

La Grèce connaît une vague de chaleur qualifiée de "canicule" par des météorologues, poussant les autorités à fermer mardi l'Acropole d'Athènes aux heures les plus chaudes de la journée.

Avec des températures maximales enregistrées de 40°C dans le centre dans l'après-midi, ce pays méditerranéen, coutumier des températures élevées en été, a également interdit le travail en extérieur de 12h00 à 17h00 (09h00 à 14h00 GMT) dans de nombreuses régions.

Les touristes, nombreux dans la capitale grecque à un moment où la saison bat son plein, ne peuvent pas visiter le Parthénon et autres chefs-d’œuvre antiques au sommet de l'Acropole entre 13h00 et 17h00 (10h00 à 14h00 GMT), a annoncé le ministère de la Culture.

Jusqu'à 41°C

Les services météorologiques nationaux EMY ont prévenu que les températures pourraient grimper dans la journée à 41°C localement dans l'est et dans le Péloponnèse (sud).

A Athènes, le thermomètre affichait 37°C vers 16h00 (13h00 GMT), selon l'EMY, avec des pointes souvent plus élevées encore dans le centre-ville très bétonné.

Face au risque "extrêmement élevé" d'incendies, la Protection civile grecque a en outre placé en état d'alerte pour mercredi une grande partie de la région autour d'Athènes, l'Attique, du centre et du Péloponnèse (sud).

Fichier vidéo Cette vague de chaleur a été qualifiée de "canicule" par plusieurs météorologues, même si les températures actuelles ne sont pas exceptionnelles en Grèce.

Elle devrait marquer le pas dès jeudi avec des températures dans la capitale grecque qui devraient redescendre à 30-31°C.

La suspension du travail en extérieur concerne notamment "les chantiers de construction et de travaux publics, les zones de réparation navale" dans plusieurs régions dont la seconde ville du pays, Thessalonique (nord), et des destinations touristiques comme les îles Ioniennes et une partie de Rhodes (sud-est), selon le ministère grec du Travail.

Livreurs

Les livreurs notamment de repas qui travaillent avec des "deux roues, à trottinettes ou en patins à roulettes" sont également concernés par cette mesure déjà en vigueur lundi et qui expose les contrevenants à une amende de 2.000 euros.

Des touristes, qui attendent pour accéder au site de l'Acropole, se protègent du soleil avec des ombrelles, le 1er juillet 2025 à Athènes AFP/Archives

Dans le centre d'Athènes, vendeurs de rue et serveurs poursuivaient leurs activités. "Il faut faire très attention en particulier à la mi-journée", explique à l'AFP un coursier à vélo, Michalis Keskinidis, 43 ans.

"Il faut boire beaucoup d'eau, des électrolytes et nous faisons des pauses quand nous pouvons pour respirer", ajoute-t-il, casquette et lunettes pour se protéger du soleil.

En Serbie voisine, le Service météorologique national (RMHZ) a également averti que les conditions météorologiques étaient extrêmement favorables aux incendies. Parallèlement, le RMHZ a également émis une alerte concernant des averses et des orages dans certaines parties de ce pays.

Après la Slovaquie lundi, la Hongrie a connu mardi pour la deuxième journée consécutive des orages, accompagnés de vents violents, de pluies torrentielles et, par moments, de grêle qui ont fortement perturbé le trafic ferroviaire.

En Croatie, mardi matin, la ville côtière de Split et ses environs ont été touchés par une tempête.

Il y a quinze jours cette région des Balkans avait été été traversée par une vague de chaleur.

Record de visiteurs

L'Acropole d'Athènes avait déjà dû fermer ses portes à plusieurs reprises pendant les étés 2024 et 2023, notamment au cours d'un épisode caniculaire de deux semaines, inédit dans sa durée, en juillet 2023.

Ce chef-d'oeuvre de la Grèce antique abrite principalement le Parthénon, le temple dédié à la déesse Athéna datant du Ve siècle avant notre ère et qui est classé au patrimoine mondial par l'Unesco.

Le temple du Parthénon sur la colline de l'Acropole, à Athènes, le 17 juillet 2024 en Grèce AFP/Archives

Le site a enregistré l'an dernier un nouveau record de visiteurs, avec quelque 4,5 millions, contre 3,9 millions en 2023, soit une hausse de 15,1% sur un an.

Après avoir enregistré l'été 2024 le plus chaud, la Grèce a été depuis le début de l'actuelle période estivale plutôt épargnée par les canicules.

Plusieurs feux de forêt s'y sont déjà produits, en particulier en Crète (sud) où des milliers de personnes ont été évacuées, notamment des vacanciers.

Les habitants du sud et de l'ouest de l'Europe ont été confrontés fin juin à une vague de chaleur précoce, comme en France, en Belgique et aux Pays-Bas.

La canicule a aussi frappé l'Italie, l'Espagne et le Portugal.