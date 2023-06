La journaliste Marine Babonneau, première femme présidente de l'Association de la presse judiciaire

La journaliste du Canard enchaîné Marine Babonneau a été élue présidente de l'Association confraternelle de la presse judiciaire vendredi, devenant ainsi la première femme à la tête de cette structure créée en 1887.

Marine Babonneau, qui collaborait auparavant à Dalloz, a été élue pour trois ans lors de l'assemblée générale, organisée vendredi à la cour d'appel de Paris.

Président pendant six ans, Jean-Philippe Deniau (France Inter), a été élu vice-président ; l'indépendant Pierre-Antoine Souchard et Eric Dussart (La Voix du Nord) ont été reconduits respectivement en tant que trésorier et membre délégué.

Deux nouveaux membres ont rejoint le bureau: Noémie Schulz (CNews) comme secrétaire générale et Thomas Prouteau (RTL) en tant que membre délégué.

Le journaliste du Figaro Stéphane Durand-Souffland, président entre 2005 et 2011, retrouve le bureau en tant que membre délégué.

La "presse judiciaire", fondée le 17 mars 1887, est la plus ancienne association de journalistes. Avec dix-huit nouveaux adhérents admis cette année, elle compte désormais 250 membres.

Elle agit notamment pour la protection du secret des sources et la liberté de la presse dans la couverture de l'actualité judiciaire.

En 2019, elle a publié, avec le Syndicat national des journalistes (SNJ), un "Guide de défense des journalistes" face aux intrusions policières et judiciaires dans leur travail.