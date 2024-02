La maire de Paris aux Parisiens: "Ne partez pas pendant les JO!"

Pendant les Jeux olympiques, "Paris va être magnifique, ne partez pas de Paris, ce serait une connerie!", a lancé dimanche la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo en inaugurant l'Arena Porte de la Chapelle qui accueillera des épreuves olympiques cet été.

Fichier vidéo "On va vibrer ensemble. Paris va être magnifique! Ne partez pas cet été, ne partez pas, ce serait une connerie, cela va être incroyable!", a-t-elle lancé depuis le parquet de cette nouvelle salle, propriété de la mairie de Paris, et qui compte 8.000 places en configuration basket.

"C'est un peu le début du commencement de la magie des JO", s'est-elle enthousiasmée.

La maire socialiste de Paris Anne Hidalgo (D) participe à un match de basket en fauteuil roulant lors de l'inauguration de l'Arena qui accueillera des épreuves olympiques cet été, le 11 février 2024 à Paris POOL/AFP

Elle aussi présente dimanche, la ministre des Sports et des JO, Amélie Oudéa-Castéra a de son côté vanté "l'élan que les JO peuvent donner à des transformations", en allusion au quartier de la Chapelle, un des plus déshérités de Paris. Pendant les JO, ce sont les épreuves de badminton et de gymnastique rythmique qui s'y dérouleront.

Entre le 26 juillet et le 11 août, les Jeux olympiques vont notamment engendrer de nombreuses restrictions de circulation dans la ville, où doutes et interrogations subsistent sur l'organisation de l'événement et les contraintes qu'il va susciter, moins de six mois avant le début des épreuves.

La maire socialiste de Paris Anne Hidalgo lors de l'inauguration de l'Arena qui accueillera des épreuves olympiques cet été, le 11 février 2024 à Paris POOL/AFP

Juste avant l'arrivé de la maire de Paris pour une visite du bâtiment, une manifestation de sans-papiers "Pas de papiers, pas de JO'" s'est déroulé brièvement sur le parvis de ce nouvel équipement baptisé "Adidas Arena" en vertu d'un contrat de naming.

"Quatre ans qu'on en rêve, quatre ans qu'on y travaille", s'est réjoui Nicolas Dupeux, directeur général de l'Arena, aussi exploitant de l'Accor Arena de Bercy et du Bataclan.

Dimanche soir, le parquet de cette salle sera inaugurée par son club résident, le Paris Basketball qui rencontrera Saint-Quentin.