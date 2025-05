La Maison Blanche fustige un jugement contre les droits de douane de Trump

Des cargos et conteneurs au port de Ningbo-Zhoushan à Ningbo, dans la province du Zhejiang, en Chine, le 28 mai 2025

La Maison Blanche a fustigé jeudi la décision d'un tribunal suspendant une large part des droits de douane de Donald Trump, annonçant vouloir aller au plus vite devant la Cour Suprême, alors que les principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis ont au contraire salué la décision, la Chine appelant même à "annuler totalement" ces taxes sur les échanges.

Mercredi, le tribunal de commerce international des Etats-Unis (ITC) a estimé que M. Trump avait outrepassé ses pouvoirs en imposant des surtaxes non ciblées, alors qu'il s'agit d'une prérogative du Congrès.

Le gouvernement a déposé dans la foulée une requête, consultée par l'AFP, afin d'obtenir en urgence la suspension de l'application de la décision, le temps que la Cour d'appel se prononce sur le fond, annonçant être prêt à se tourner vers la Cour Suprême pour obtenir dès vendredi cette suspension temporaire.

Cette décision bloque à la fois les droits de douane imposés au Canada, au Mexique et à la Chine, accusés de ne pas lutter assez contre le trafic de fentanyl, et les droits de douane "réciproques" imposées début avril - dont l'application au-delà d'un plancher de 10% a été repoussée début juillet.

La Maison Blanche a estimé jeudi ce jugement "manifestement erroné", via l'un de ses comptes sur le réseau social X, se disant convaincue "que cette décision sera invalidée en appel".

Dans un communiqué publié la veille, un porte-parole de la Maison Blanche avait dénoncé une décision de "juges non élus" qui n'ont "pas le pouvoir de décider comment gérer convenablement une urgence nationale".

De son côté, la Chine a pressé les États-Unis d'"annuler totalement les droits de douane unilatéraux injustifiés", après la décision de l'ITC, par la voix d'une porte-parole du ministère du Commerce.

"Le gouvernement accueille favorablement la décision d'hier" (mercredi), a de son côté déclaré devant le Parlement canadien le Premier ministre Mark Carney, "elle confirme la position canadienne qui était de considérer ces droits de douane comme illégaux et injustifiés".

"Anticonstitutionnelle"

Mais "nous estimons que notre relation commerciale avec les Etats-Unis est toujours profondément menacée" par les droits de douane toujours appliqués sur l'acier et l'aluminium ou le secteur automobile, a ajouté M. Carney, qui espère "renforcer (la) collaboration avec des partenaires commerciaux fiables et des alliés partout dans le monde".

Dans le détail, les juges considèrent que le président ne peut invoquer la loi d'urgence économique de 1977 (IEEPA) pour instituer par décret "une surtaxe illimitée sur les produits provenant de quasiment tous les pays", selon le jugement que l'AFP a pu consulter.

Pour les magistrats, les décrets adoptés "outrepassent les pouvoirs accordés au président dans le cadre de la loi IEEPA pour réguler les importations", ce texte lui permettant seulement "de prendre les sanctions économiques nécessaires en cas d'urgence pour combattre une menace +extraordinaire et inhabituelle+".

Toute interprétation qui lui délègue "une autorité illimitée sur les droits de douane est anticonstitutionnelle", ont insisté les juges.

Dans une opinion écrite accompagnant la décision, l'un des juges, qui n'est pas nommé, a estimé que cela "constituerait un renoncement du pouvoir législatif au bénéfice d'une autre branche du gouvernement", ce qui est contraire à la Constitution américaine.

Le président américain Donald Trump annonce des tarifs douaniers réciproques à la Maison Blanche, le 2 avril 2025 à Washington AFP/Archives

Le tribunal se prononçait à la suite de deux plaintes, déposées l'une par une alliance de douze Etats américains dont l'Arizona, l'Oregon, New York et le Minnesota, l'autre par un groupe d'entreprises américaines, qui reprochaient à Donald Trump de s'arroger des pouvoirs appartenant au Congrès.

Le 2 avril, le président Trump avait annoncé des droits de douane dits "réciproques", censés concerner l'ensemble des pays dans le monde, avant de reculer face à la chute des marchés financiers, accordant une pause de 90 jours - tout en maintenant une surtaxe plancher de 10% -, afin d'ouvrir la porte à des négociations commerciales.

Après un bras de fer et une escalade des surtaxes colossales qu'ils s'imposaient mutuellement, Pékin et Washington se sont finalement entendus mi-mai sur un retour à 10% sur les produits américains et 30% sur les produits chinois.

Mais jeudi, après la décision du tribunal de commerce international, la porte-parole du ministère chinois du Commerce a dénoncé un protectionnisme américain "qui ne profite à personne".