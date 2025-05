"La meute": La France insoumise dans l'embarras après la publication d'un livre-enquête

Alors que la figure de Jean-Luc Mélenchon est très contestée à gauche dans la perspective de 2027, la publication d'un livre-enquête sur les méthodes déjà très décriées de fonctionnement de La France insoumise met le mouvement de gauche radicale dans l'embarras.

Les journalistes Charlotte Belaïch (Libération) et Olivier Pérou (Le Monde) publient mercredi une enquête sur le mouvement créé en 2016 par l'ancien sénateur socialiste, intitulé "La Meute" (Flammarion). Plusieurs extraits ont été publiés dans la presse.

Ce livre, fruit d'un travail de deux ans au cours duquel ils ont interrogé 200 personnes, décrit une formation totalement organisée autour de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, où les intimidations et les menaces sont monnaie courante.

"Delap aurait honte de toi", aurait ainsi écrit le tribun insoumis dans un message à Charlotte Girard, la veuve de François Delapierre, un des plus fidèles alliés de Jean-Luc Mélenchon, décédé en 2015. Sa faute ? Avoir quitté LFI en émettant des critiques sur le fonctionnement de la machine insoumise.

Cela s'ajoute aux témoignages déjà recueillis par la presse au cours des dernières années, notamment après la purge lors des dernières élections législatives au cours desquelles plusieurs anciens proches de M. Mélenchon, accusés notamment de s'opposer aux pratiques internes, avaient été écartés de LFI.

Une éviction facilitée par le fait que ce mouvement a été théorisé comme "gazeux", c'est-à-dire par exemple sans congrès pour permettre d'élire ses dirigeants.

"En vrai, il n'y a rien de nouveau avec ce bouquin", ironise un député insoumis.

"Il y en a déjà eu dix des livres comme ça. Ça n'intéressera personne", avait déjà balayé la semaine dernière le coordinateur du mouvement Manuel Bompard, qualifiant, mardi, l'ouvrage d'oeuvre de "fiction".

Il prend comme exemple un passage qui le concerne personnellement : quand il était député européen en 2019, Jean-Luc Mélenchon, dont il est maintenant le bras droit, lui aurait lancé "achète-toi un cerveau", alors que M. Bompard était tombé en disgrâce auprès du patriarche insoumis après les mauvais résultats de LFI aux élections européennes.

"Comme Jean-Luc Mélenchon n'a jamais dit ça, j'ai pris cela comme une invention", a expliqué Manuel Bompard.

"Comportement d'une secte"

La cheffe des députés insoumis, Mathilde Panot, a réagi de manière similaire devant la presse.

Fichier vidéo "La France insoumise ne correspond absolument pas à ce que dit ce livre", a-t-elle assuré, en dénonçant un ouvrage qui rapporte, selon elle, "mensonges après mensonges".

Est-ce que cela suffira à convaincre, alors que le livre sort dans une période déjà compliquée pour les Insoumis, marquée notamment par les accusations d'antisémitisme concernant le visuel sur Cyril Hanouna ?

"Je ne pense pas que ce livre change l'opinion des Français sur Jean-Luc Mélenchon. Ce sont des travers qui sont connus", a estimé la patronne des Ecologistes Marine Tondelier.

"Vous avez affaire à une génération d'Insoumis qui ne peut pas rester insensible à tout cela", croit savoir pour sa part un député écologiste, régulièrement en contact avec le mouvement de gauche radicale.

Au sein de LFI, les expressions de contestation, même sous couvert d'anonymat, sont très rares depuis les purges de 2024.

C'est donc de l'extérieur que sont venues les critiques.

"De ce que j'ai lu me concernant c'est exact. Indiscutablement il y a un problème de fonctionnement dans ce mouvement", a assuré sur franceinfo le député du groupe écologiste Alexis Corbière.

"On ne fait pas la VIe République et une société plus démocratique quand on fonctionne en interne comme un mouvement qui ne tolère pas le désaccord", a ajouté cet ancien proche parmi les proches de Jean-Luc Mélenchon, évincé lors de la dernière purge.

"J'ai cru comprendre que les comportements de la direction de La France insoumise se rapprochaient des comportements d'une secte sous l'emprise d'un couple, celui de Jean-Luc Mélenchon et de sa compagne Sophia Chikirou", elle-même députée de Paris, a dénoncé pour sa part le patron des communistes, Fabien Roussel.

Rare soutien extérieur affiché aux Insoumis, celui de Nathalie Arthaud, porte-parole du parti d'extrême gauche Lutte Ouvrière.

"La meute qui s'active, à gauche, contre Mélenchon est bien dressée et ridicule. D'autant qu'elle ne cherche qu'à prendre la place", a estimé sur X la figure du parti trotskiste.