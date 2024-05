La Norvège, l’Espagne et l’Irlande décident de reconnaître l’existence de l’État de Palestine

Quels sont les nouveaux pays européens qui s’apprêtent à reconnaitre l’État de Palestine ?

La Norvège, l’Espagne et l’Irlande vont reconnaître l’existence d’un État palestinien. « Le gouvernement a décidé de reconnaître l'État de Palestine ». C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Støre, au cours d'une conférence de presse à Oslo. Il a précisé que la décision serait effective à compter du 28 mai. Le Premier ministre a profité de l’occasion pour lancer « un appel fort » aux autres pays pour qu'ils fassent de même.

« Mardi prochain, le 28 mai, l'Espagne adoptera en conseil des ministres la reconnaissance de l'État palestinien », a également déclaré Pedro Sánchez, Premier ministre espagnol, devant les députés espagnols. Dans sa déclaration, il accuse son homologue israélien Benjamin Netanyahu de mettre « en danger » la solution à deux États avec sa politique de « douleur et de destruction » dans la bande de Gaza.

L’Irlande a pris la suite en annonçant la reconnaissance d'un État palestinien. « Aujourd'hui, l'Irlande, la Norvège et l'Espagne annoncent que nous reconnaissons l'État de Palestine », a declaré Simon Harris, le Premier ministre, dans une annonce conjointe avec Oslo et Madrid. Il salue un « jour historique et important pour l'Irlande et pour la Palestine ».

En faisant un parallèle avec la reconnaissance d'une Irlande indépendante en 1919, Simon Harris souligne que « prendre notre place sur la scène du monde et être reconnu par d'autres comme ayant le droit d'être là était une question de la plus haute importante pour notre Etat ». « De notre propre histoire, nous savons ce que cela signifie », a-t-il ajouté. « La reconnaissance est un acte d'une puissante valeur politique et symbolique », selon le chef du gouvernement irlandais.

Madrid, Oslo et Dublin s'étaient dits prêts à reconnaître un État palestinien « en étroite coordination », selon les mots de Jonas Gahr Støre, en avril dernier. Le Premier ministre espagnol avait aussi publié un communiqué commun avec l'Irlande, la Slovénie et Malte, en mars. Les quatre pays faisaient part de leur volonté de reconnaître la Palestine.

Comment a réagi Israël à cette annonce ?

Slon le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu, la reconnaissance de l'État de Palestine est « une récompense pour le terrorisme ». L’Irlande et la Norvège veulent envoyer « un message aux Palestiniens et au monde entier : le terrorisme paie », a immédiatement réagi le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz. Il a annoncé le rappel « pour consultations » de ses ambassadeurs des pays ayant reconnu l’État de Palestine, mercredi.

« Après que l'organisation terroriste Hamas a perpétré le plus grand massacre de Juifs depuis la Shoah, après avoir commis les crimes sexuels les plus horribles que le monde ait connus, ces pays ont choisi de récompenser le Hamas et l'Iran et de reconnaître un État palestinien », a-t-il déclaré.

Israël Katz a qualifié leur démarche de « tordue ». Il estime que cette décision est une « injustice envers la mémoire des victimes du 7 octobre » et qu'elle porte « atteinte au droit d'Israël à l'autodéfense ». « Aujourd'hui, j'envoie un message clair à l'Irlande et à la Norvège : Israël ne restera pas silencieux sur cette question », a-t-il ajouté, dans un communiqué de ses services.

Le chef de la diplomatie israélien avait mis en garde Dublin, mardi 21 mai. Dans un message vidéo destiné à l’Irlande et publié sur Xi « Reconnaître un État palestinien risque de vous transformer en pion dans les mains de l'Iran », estime le ministre israélien.

Quels sont les pays de la communauté internationale qui ont déjà reconnu l’État de Palestine ?

142 pays des 193 États membres de l'ONU ont déjà fait part de leur reconnaissance d'un État palestinien, selon le décompte de l'Autorité palestinienne. Près des trois quarts des pays du monde ont reconnu le territoire tel que proclamé par la direction palestinienne en exil il y a plus de 35 ans. En 1988, le leader de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) Yasser Arafat avait qualifié de « caduque » la charte nationale palestinienne qui ne reconnaissait pas l'Etat d'Israël. L’OLP, devenue Autorité palestinienne, reconnaissait aux côtés d’un État palestinien l’État d’Israël.

Quatre pays des Caraïbes sont les derniers en date à avoir rejoint cette liste : la Jamaïque, Trinité-et-Tobago, la Barbade et les Bahamas. La Slovénie s’apprête aussi à reconnaitre la Palestine. Son gouvernement a lancé les procédures de reconnaissance de la souveraineté de l’État palestinien.

« La reconnaissance d'un État palestinien n'est pas un tabou pour la France »Emmanuel Macron, président de la République française

La plupart des pays d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord, l'Australie, le Japon ou encore la Corée du Sud n’ont pas reconnu l’État palestinien. L'Australie a néanmoins évoqué la possibilité d'une telle reconnaissance. Le président français, Emmanuel Macron, estime-lui que « la reconnaissance d'un État palestinien n'est pas un tabou pour la France ». Mais Paris insiste pour que la décision soit prise au « bon moment » pour être « utile dans une stratégie globale pour la solution politique ».

En avril dernier, les États-Unis ont posé leur droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU, pour bloquer une résolution qui devait donner le statut d’État membre à la Palestine