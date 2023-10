"La Nupes a échoué sur le réel", juge Carole Delga

"La Nupes n’a rien transformé et a échoué sur le réel", estime la présidente socialiste de la région Occitanie Carole Delga à propos de la coalition de gauche en crise profonde, dans un entretien diffusé samedi sur le site du Point.

Alors que mardi soir, le Conseil national du PS a voté un "moratoire" sur sa participation aux travaux de la Nupes, après le refus de certains dirigeants de la France insoumise de qualifier le Hamas palestinien de terroriste, l'élue socialiste juge que, "dans les faits, dans la vie des gens, la Nupes n’a jamais réellement existé".

"La politique, ce n’est pas un accord électoraliste signé sur un coin de table pour être élu", argumente Mme Delga qui s'est opposée depuis le début à cette alliance avec LFI.

"La politique, c’est ce qui transforme le pays pour plus de justice. La Nupes n’a rien transformé et a échoué sur le réel, comme en témoigne la stratégie unilatérale et perdante lors de la réforme des retraites", estime-t-elle.

"Il faut reconnaître que la position de la direction du parti socialiste a évolué", souligne la présidente de région, saluant le fait qu'il "n'est plus question d’un problème de méthode ou d'organisation, mais de convictions. Et désormais tout le monde s’accorde sur le fait que la discorde est profonde" avec La France insoumise.

Elle appelle à une union "sur des valeurs communes", donc pas "avec des gens qui ne reconnaissent pas que le Hamas est une organisation terroriste, qui pour certains ont défilé en 2019 au côté de mouvances proches des Frères musulmans, qui comparent Fabien Roussel avec le collaborationniste (Jacques) Doriot, etc."

"Dès le départ de cette alliance électoraliste, le ver était déjà dans le fruit. La Nupes était mort-née", assène-t-elle.