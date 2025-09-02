"La Palestine sera reconnue par la Belgique", annonce le ministre belge des Affaires étrangères

La Belgique va reconnaître l’État de Palestine lors de l’Assemblée générale de l’ONU en septembre. Une décision assortie de sanctions contre Israël, a annoncé le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévot.

Le ministre belge des Affaires étrangères Maxime Prévot s’adresse aux médias à son arrivée à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne, au siège du Conseil européen à Bruxelles, le lundi 24 février 2025.

La Belgique va reconnaître l'État de Palestine à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre, a annoncé mardi Maxime Prévot, ministre belge des Affaires étrangères, se joignant à d'autres pays comme la France ou le Canada.

“La Palestine sera reconnue par la Belgique lors de la session de l'ONU ! Et des sanctions fermes sont prises à l'égard du gouvernement israélien”, a écrit le chef de la diplomatie belge sur le réseau social X.

Fin juillet, le président Emmanuel Macron a annoncé que la France allait reconnaître l'État de Palestine à l'Assemblée générale de l'ONU, qui se tiendra du 9 au 23 septembre à New York. Dans la foulée, plus d'une dizaine de gouvernements occidentaux ont appelé d'autres pays du monde à faire de même.

“La Belgique se joindra aux pays signataires de la Déclaration de New York traçant la route vers une solution à deux États et reconnaissant donc ceux-ci”, a détaillé le ministre.

Reconnaissance sous conditions

Cette reconnaissance d'un État palestinien reste toutefois soumise à conditions : elle ne sera officiellement formalisée que lorsque “le dernier otage aura été libéré et que le Hamas n'assumera plus quelconque gestion de la Palestine”, a précisé Maxime Prévot sur X.

Le ministre a également annoncé 12 sanctions contre Israël. Parmi elles, “l'interdiction d'importation des produits issus des colonies” israéliennes, mais aussi “des poursuites judiciaires éventuelles, des interdictions de survol et de transit, la mise sur la liste des 'persona non gratae' dans notre pays de deux ministres israéliens extrémistes, de plusieurs colons violents et de leaders du Hamas”.

Cette décision est loin d'avoir fait l'unanimité au sein du gouvernement belge, les membres issus des partis de droite N-VA et MR se montrant particulièrement réticents.

Réactions et contexte international

“Au vu du drame humanitaire se jouant en Palestine et singulièrement à Gaza, et face aux violences perpétrées par Israël en violation du droit international (...) la Belgique se devait de prendre des décisions fortes pour accentuer la pression sur le gouvernement israélien et les terroristes du Hamas”, a appuyé le ministre des Affaires étrangères.

La question est cruciale pour les représentants palestiniens. “La reconnaissance de l'État palestinien nous donne une perspective d'avenir”, a souligné lundi Varsen Aghabekian Shahin, ministre déléguée aux Affaires étrangères de l’Autorité palestinienne, à Rome.

“Elle envoie également un message clair : la seule solution consiste à reconnaître un État palestinien vivant en paix et en sécurité aux côtés de l'État d'Israël”, a-t-elle insisté.

Le Canada et l'Australie ont déjà fait part de leurs intentions en faveur d'un État de Palestine. Le Royaume-Uni a aussi annoncé qu'il le reconnaîtrait, sauf si Israël prenait une série d'engagements, dont celui d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Le ministre français délégué à l’Europe, Jean-Noël Barrot, a salué sur X l’initiative belge : “La solution à deux Etats [est la] seule susceptible d'amener la paix et la sécurité au Moyen Orient.”

Au total, les trois quarts des États membres de l'ONU reconnaissent cet État proclamé par la direction palestinienne en exil en 1988.

Pressions accrues sur Israël

Les pressions internationales s'accentuent sur le gouvernement israélien pour trouver une issue au conflit, qui a conduit à une grave crise humanitaire dans l'enclave palestinienne assiégée, où vivent quelque 2,4 millions de personnes.

Les violences en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, se sont également intensifiées depuis le début de la guerre à Gaza.

L'attaque perpétrée par le Hamas le 7 octobre 2023 a entraîné, côté israélien, la mort de 1 219 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles.

Les représailles israéliennes à Gaza ont déjà fait au moins 63 557 morts, majoritairement des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.