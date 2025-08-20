"la police tue partout": plainte d'un préfet après les propos d'un député LFI

Le préfet du Val-d'Oise Philippe Court a annoncé avoir déposé plainte contre le député LFI Aurélien Taché qui avait affirmé "la police tue partout", le sommant de retirer son message, ce que le parlementaire a fustigé mercredi comme une volonté de censure.

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a participé à la polémique sur le réseau social X en évoquant mercredi matin "les attaques irresponsables de certains élus aveuglés par la haine anti-flics".

Le député de Cergy-Pontoise Aurélien Taché avait écrit lundi sur X: "La police tue partout. Dans le Val-d'Oise où je suis élu, comme dans les Deux-Sèvres où j'ai grandi".

Il évoquait ainsi "Gabriel et sa famille" et "ceux qui se battent pour sa mémoire", en réaction à un message concernant cet homme de 33 ans, blessé mortellement le 21 mai par des tirs d'un gendarme en intervention pour "tapage nocturne", à Augé près de Niort.

Le préfet du Val-d'Oise a confirmé mercredi à l'AFP avoir déposé plainte mardi à l'encontre de M. Taché, pour ces propos qu'il juge "diffamatoires, injurieux et mensongers" à l'égard des policiers du département.

"Tenir de tels propos de la part d'un élu du Val-d'Oise qui vit dans le Val-d'Oise, c'est déshonorant et même indécent, sachant que 118 policiers y ont été blessés en 2024 en cours d'intervention", a insisté Philippe Court, joint par l'AFP.

De son côté, le député a déclaré à l'AFP: "Il n'est pas question que je supprime mon message, on ne tente pas impunément de censurer la voix des parlementaires en France".

"Je trouve choquant que l'Etat essaye d'étouffer les voix qui dénoncent les violences policières", a ajouté M. Taché, accusant M. Retailleau d'organiser "une croisade politique contre de nombreux adversaires, avec les moyens de l'Etat".

La polémique s'est étendue à d'autres départements, tels les Hauts-de-Seine, où le député LFI Aurélien Saintoul a accusé sur X le préfet du Val-d'Oise avoir "fait du zèle" en écrivant: "Couvrir les abus, refuser même qu'on les évoque, c'est le contraire de sa mission".

Le préfet des Hauts-de-Seine Alexandre Brugère a alors rétorqué sur X que "le rôle des préfets est de soutenir les services de l'Etat quand ils sont injustement attaqués".