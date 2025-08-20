"la police tue partout": plainte d'un préfet après les propos d'un député LFI

Le
20 Aoû. 2025 à 08h44 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le député français Aurélien Taché à l'Assemblée nationale le 7 février 2024 à Paris

Le député français Aurélien Taché à l'Assemblée nationale le 7 février 2024 à Paris

AFP/Archives
MIGUEL MEDINA
Partager 2 minutes de lecture

Le préfet du Val-d'Oise Philippe Court a annoncé avoir déposé plainte contre le député LFI Aurélien Taché qui avait affirmé "la police tue partout", le sommant de retirer son message, ce que le parlementaire a fustigé mercredi comme une volonté de censure.

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a participé à la polémique sur le réseau social X en évoquant mercredi matin "les attaques irresponsables de certains élus aveuglés par la haine anti-flics".

Le député de Cergy-Pontoise Aurélien Taché avait écrit lundi sur X: "La police tue partout. Dans le Val-d'Oise où je suis élu, comme dans les Deux-Sèvres où j'ai grandi".

Il évoquait ainsi "Gabriel et sa famille" et "ceux qui se battent pour sa mémoire", en réaction à un message concernant cet homme de 33 ans, blessé mortellement le 21 mai par des tirs d'un gendarme en intervention pour "tapage nocturne", à Augé près de Niort.

Le préfet du Val-d'Oise a confirmé mercredi à l'AFP avoir déposé plainte mardi à l'encontre de M. Taché, pour ces propos qu'il juge "diffamatoires, injurieux et mensongers" à l'égard des policiers du département.

"Tenir de tels propos de la part d'un élu du Val-d'Oise qui vit dans le Val-d'Oise, c'est déshonorant et même indécent, sachant que 118 policiers y ont été blessés en 2024 en cours d'intervention", a insisté Philippe Court, joint par l'AFP.

De son côté, le député a déclaré à l'AFP: "Il n'est pas question que je supprime mon message, on ne tente pas impunément de censurer la voix des parlementaires en France".

"Je trouve choquant que l'Etat essaye d'étouffer les voix qui dénoncent les violences policières", a ajouté M. Taché, accusant M. Retailleau d'organiser "une croisade politique contre de nombreux adversaires, avec les moyens de l'Etat".

La polémique s'est étendue à d'autres départements, tels les Hauts-de-Seine, où le député LFI Aurélien Saintoul a accusé sur X le préfet du Val-d'Oise avoir "fait du zèle" en écrivant: "Couvrir les abus, refuser même qu'on les évoque, c'est le contraire de sa mission".

Le préfet des Hauts-de-Seine Alexandre Brugère a alors rétorqué sur X que "le rôle des préfets est de soutenir les services de l'Etat quand ils sont injustement attaqués".

International
FRANCE

Dans le même thème - International

La cheffe des Ecologistes Marine Tondelier prend la parole lors d'une manifestation contre la réforme de l'audiovisuel public à Paris le 30 juin 2025
International

Marine Tondelier appelle à soutenir le mouvement du 10 septembre, mais refuse la récupération

Le ministre des Outre-mer Manuel Valls (C), le Haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie Jacques Billant (à sa droite), lors d'une rencontre avec les responsables provincieaux et les maires du territoire, le 20 août 2025 à Nouméa. and membe
International

Nouvelle-Calédonie: Valls appelle à "saisir l'opportunité" de l'accord de Bougival

Le ministre des Outre-mer Manuel Valls (C), le Haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie Jacques Billant (à sa droite), lors d'une rencontre avec les responsables provincieaux et les maires du territoire, le 20 août 2025 à Nouméa. and membe
International

Nouvelle-Calédonie: Manuel Valls a rencontré les indépendantistes du FLNKS

48.85341, 2.34121

À la une

International

Nouvelle crise entre Netanyahu et Macron, accusé de nourrir l'antisémitisme

Afrique

Présidentielle Côte d'Ivoire : le parrainage citoyen un moyen de "filtrer les candidats"

Afrique

RD Congo: "viols collectifs", '"exécutions sommaires"... Le M23 et les Wazalendo accusés d'"atrocités" par Amnesty

International

Guerre en Ukraine: garanties de sécurité, concessions territoriales... Les points clés après la réunion Trump-Zelensky

Afrique

Au moins 52 civils tués en une semaine: le nord-est de la RD Congo face à une recrudescence des attaques rebelles

International

Suède: une église déménage sur des roulettes pour permettre l'expansion d'une mine de fer

International

À l’entrée de Gaza, des centaines de camions humanitaires bloqués et une aide au compte-gouttes

International

Gaza : le Hamas dit oui à une trêve, un frêle espoir de paix ?

TERRIENNES

En Gambie, malgré son interdiction et une loi en vigueur depuis dix ans, l'excision perdure

TERRIENNES

Les Vietnamiennes désormais libres d'avoir plus de deux enfants, mais le veulent-elles ?