La Pologne tient une présidentielle cruciale pour son rôle dans l'UE

Les Polonais tranchent dimanche le sort d'une élection présidentielle extrêmement serrée, dont le résultat aura des implications majeures pour la place de leur pays en Europe, mais aussi pour le droit à l'avortement et les personnes LGBT+.

Rafal Trzaskowski, 53 ans, maire pro-UE de Varsovie et allié du gouvernement centriste, affronte au second tour l'historien nationaliste Karol Nawrocki, 42 ans, soutenu par le parti Droit et Justice (PiS) du président conservateur sortant Andrzej Duda.

Les sondages prédisent un scrutin particulièrement serré. M. Nawrocki bénéficie de 50,1% et M. Trzaskowski de 49,9% des intentions de vote, une différence infime qui se situe dans la marge d'erreur.

Les candidats à la présidentielle polonaise, le maire centriste de Varsovie Rafal Trzaskowski (à gauche) et le conservateur Karol Nawrocki, le 25 mai 2025. AFP/Archives

Les bureaux de vote, ouverts depuis 05H00 GMT, fermeront à 19h00 GMT dans ce pays membre de l'UE et de l'Otan, qui borde l'Ukraine et reste un fervent soutien de son voisin qui se défend contre la Russie.

Un sondage à la sortie des urnes est attendu dès la clôture du scrutin, mais le résultat final ne devrait être connu que lundi.

Une victoire de M. Trzaskowski donnerait un grand coup de pouce pour l'agenda progressiste du gouvernement dirigé par le Premier ministre Donald Tusk, ancien président du Conseil européen.

Le maire de Varsovie et candidat centriste à la présidentielle en Pologne Rafal Trzaskowski et son épouse pendant le dernier meeting de la campagne, le 30 mai 2025 à Gdansk. AFP

Cela pourrait entraîner des changements sociétaux significatifs, comme l'introduction de partenariats civils pour les couples de même sexe et un assouplissement de la législation sur l'avortement, aujourd'hui quasiment interdit.

Le président en Pologne, pays de 38 millions d'habitants, a le droit de veto sur les lois, et est également le chef des forces armées.

Une victoire de Karol Nawrocki renforcerait le parti populiste Droit et Justice qui a gouverné la Pologne entre 2015 et 2023, et pourrait entraîner de nouvelles élections parlementaires.

De nombreux partisans de Karol Nawrocki veulent des restrictions plus strictes sur l'immigration et une plus large souveraineté de leur pays au sein de l'Union européenne.

Le candidat conservateur à la présidentielle polonaise Karol Nawrocki pendant un meeting de cmpagne à Biala Podlaska, le 30 ma 2025 AFP

"Nous ne devrions pas céder aux pressions européennes", a dit Agnieszka Prokopiuk, 40 ans, femme au foyer, avant le vote.

"Nous devons suivre notre propre voie... et ne pas succomber aux tendances venant de l'Ouest", a-t-elle ajouté, dans la ville de Biala Podlaska, près de la frontière avec le Bélarus.

Selon Tomasz Czublun, mécanicien de 48 ans, "l'Union européenne est importante mais la souveraineté de notre pays est beaucoup plus importante".

Ukraine

Anna Materska-Sosnowska, experte politique, a qualifié l'élection de "véritable choc de civilisations" en raison des importantes divergences de politiques entre les candidats.

Pendant le dernier meeting de campagne du candidat centriste Rafal Trzaskowski, le 30 mai 2025 à Gdansk AFP

De nombreux électeurs de Rafal Trzaskowski soutiennent une plus grande intégration au sein de l'UE et une accélération des réformes sociales dans ce pays dont l'économie est en forte croissance.

Pour Malgorzata Wojciechowska, quinquagénaire, guide touristique et enseignante, "malheureusement, les femmes polonaises n'ont pas les mêmes droits que leurs amies européennes".

"J'espère que Rafal Trzaskowski relancera le débat sur l'avortement afin que nous puissions enfin vivre dans un pays libre où nous pouvons avoir notre propre opinion", confie-t-elle à l'AFP.

L'élection est également suivie de près en Ukraine, pays voisin qui cherche à renforcer le soutien diplomatique international pour ses négociations difficiles avec la Russie.

Karol Nawrocki, admirateur du président américain Donald Trump, s'oppose à l'adhésion de Kiev à l'Otan et a appelé à des restrictions sur les avantages dont bénéficient environ un million de réfugiés ukrainiens en Pologne.

Dernier meeting de campagne du candidat conservateur Karol Nawrocki, le 30 mai 2025 à Biala Podlaska AFP

Aux dernières heures de sa campagne, vendredi, il est allé fleurir un monument dédié aux Polonais tués par des nationalistes ukrainiens pendant la Seconde Guerre mondiale.

"C'était un génocide contre le peuple polonais", a-t-il déclaré.

Le résultat final de l'élection devrait dépendre de la capacité de Rafal Trzaskowski à mobiliser suffisamment de supporters, et de la volonté des électeurs d'extrême droite de reporter leur vote sur M. Nawrocki.

Les candidats d'extrême droite ont obtenu au total plus de 21% des voix au premier tour, que M. Trzaskowski a remporté de justesse avec 31% des voix, contre 30% pour M. Nawrocki.