La présence policière sur le littoral du nord de la France fait-elle courir des risques mortels aux exilés qui veulent traverser la Manche ?

(Archive) Des gilets de sauvetage, des sacs de couchage et un petit bateau pneumatique sur une plage à Wimereux, en France, en novembre 2024 (Rafael Yaghobzadeh / Associated Press)

26 juillet 2025, aux alentours 04 heures du matin. Une embarcation au large des côtes française chavire, alors qu’environ 70 personnes sont à son bord. Ils tentaient de rejoindre le Royaume-Uni "avant de faire demi-tour plage d'Equihen", rapporte la Préfecture de Boulogne-sur-Mer, petite ville du nord de la France. À l'arrivée sur la terre ferme, les gendarmes et des associations sont présentes. "Il y a des dizaines et des dizaines de naufragés sur cette plage, tout le monde panique, les gens crient beaucoup", témoigne Camille Brochut, de l'association Médecins sans Frontières (MSF) présente sur place. Un homme est à l'agonie. "Je masse sans m’arrêter et je comprends que l’homme est victime de noyade. Son visage est très pâle."

Elle tente avec un gendarme pendant plusieurs minutes de le réanimer, en vain. Il décède sur la plage. C’est le 18e depuis le début de l’année.

ll y a de plus en plus d'argent mis sur la table pour essayer d'empêcher les gens de partir. Mais, en parallèle, les départs augmentent de manière très significatives. Camille Niel, cheffe de la mission Médecins Sans Frontières (MSF) à Calais

Une enquête "est en cours sous l'autorité du procureur pour déterminer les circonstances du décès", rapporte la Préfecture. Dans un tweet, l’association Médecins Sans Frontières (MSF) met en cause “les conséquence des politiques sécuritaires mortifères, coûteuses et inefficaces menées par la #France et le #RoyaumeUni .”

540 millions d'euros supplémentaires pour sécuriser le littoral français

Comme l'illustre ce drame, et contrairement aux idées reçues, la plupart des décès survenus dans la Manche arrivent au plus près des côtes, rapportent les associations.

"On ne tire pas de liens directs entre l’intervention de la police et la mort de cette personne, précise Camille Niel coordinatrice de la mission France de Médecins Sans Frontières (MSF). Mais ce que ce drame illustre, c’est que les politiques ultra-sécuritaires contraignent les personnes à prendre toujours plus de risques au départ."

"Des politiques ultra-sécuritaires" renforcées entre mars 2023 et 2026 par budget de 540 millions d’euros du Royaume-Uni pour aider la France à sécuriser sa frontière. Près de la moitié de ce budget est destinée au recrutement de policiers pour surveiller les côtes et les zones environnants les lieux de vie de Calais et Grande-Synthe.

"Il y a de plus en plus d'argent mis sur la table pour essayer d'empêcher les gens de partir, commente Camille Niel. Mais, en parallèle, les départs augmentent de manière très significatives. Au 1er juillet, le gouvernement britannique comptabilisait près de 20 000 traversées, c'est deux fois plus qu'à la même période l'année précédente."

La présence policière fait que les gens partent de plus en plus vers le sud, jusqu’en Baie-de-Somme, ce qui augmente notamment la durée des traversées Salomé Bahri, coordinatrice pour l’association Utopia 56 à Calais

Des départs de plus en plus éloignés des côtes anglaises

Historiquement, les départs se faisaient aux alentours des villes de Calais et Grande-Synthe, les deux villes les plus proches des côtes anglaises.

Cartes de Calais et Boulogne-sur-Mer @ Google Maps

"La présence policière fait que les gens partent de plus en plus vers le sud, jusqu’en Baie-de-Somme, ce qui augmente notamment la durée des traversées”, explique Salomé Bahri, coordinatrice à l’association Utopia 56 à Calais. Parmi d'autres activités, elle organise des maraudes sur le littoral pour porter assistance aux personnes exilées en cas d'échec de traversées.

Les zones de départ s’étendent maintenant sur tout le littoral jusqu’à Boulogne-sur-Mer, à 30 minutes en voiture de Calais. “Cela triple le nombre de kilomètres et d’heures de la traversée”, explique Salomé Bahri. Et donc, mécaniquement, cela augmente le risque de naufrage en mer.

Des départs de plus en plus “chaotiques”

Avant de partir, les personnes exilées attendent plusieurs jours, parfois plusieurs mois, dans des campements informels, à proximité du littoral, pour tenter leur chance.

Quand vient le départ, ils doivent réagir vite. “Pour éviter les forces de l’ordre sur la plage, ils ne vont parfois pas mettre le plancher du bateau, ils vont moins bien gonfler les bateaux”, raconte Salomé Bahri.

Aujourd'hui, on est en moyenne à 65-70 personnes par bateau, alors qu’en 2023, il y a deux ans, c’était 40-50 personnes. Salomé Bahri, coordinatrice pour l’association Utopia 56 à Calais

Dans la précipitation, dans la nuit noire, sous la pression des passeurs et le risque d’être interpellés par la police, les personnes exilées sont de plus en plus nombreuses à rentrer dans les bateaux.

La Préfecture de Police ne souhaite pas s'exprimer

“Aujourd'hui, on est en moyenne à 65-70 personnes par bateau, alors qu’en 2023, il y a deux ans, c’était 40-50 personnes", raconte Salomé Bahri. Les embarcations sont censées pouvoir accueillir seulement une dizaine de personne.

Des mouvements de panique au départ, qui mènent à des drames. En avril 2024, 112 personnes étaient entrées à bord d’un moteur, qui n’avait pas supporté la charge. Une cinquantaine d'entre elles avaient été secourus, puis débarqués à Boulogne-sur-Mer. Cinq personnes – trois hommes, une femme et une petite fille – étaient morts morts en mer.

La panique généralisée au moment de l’intervention policière sur la plage

La police française n'a pas le droit d'intervenir dans les eaux internationales, sauf pour porter assistance. Alors, avant le départ du bateau, elle use de toutes les techniques pour empêcher le bateau de démarrer, donnant lieu à des scènes violentes.

Ce qui nous fait peur, c'est qu'une très grande majorité des gens ne savent pas nager.Camille Niel, cheffe de la mission Médecins Sans Frontières (MSF) à Calais

Le 04 juillet 2025, une vidéo filmée par la BBC montrait des gendarmes donnant des coups de cutter dans une embarcation prête au départ. Une pratique déjà employée auparavant, selon plusieurs associations, mais qui n’avait jamais été filmée.

À (re)voir : Pas-de-Calais : une embarcation gonflable de migrants empêchée de prendre la mer

La France et le Royaume-Uni veulent changer les règles. Lors du dernier sommet franco-britannique, qui s'est tenu le 10 juillet dernier, il a notamment été discuté de la possibilité de permettre à la police d’intervenir jusqu’à 300 m au large des côtes. “Cela pourrait potentiellement pousser les passeurs à mettre les embarcations plus loin du littoral et à forcer les personnes à nager jusque là-bas, analyse Camille Niel. C’est de ça dont on a peur. Une très grande majorité des gens ne savent pas nager. Le risque de morts par noyade augmente.”

De nouvelles techniques d'intimidations dangereuses

Autre méthode utilisée : le gaz lacrymogène au moment de l’embarcation. "On a déjà eu des témoignages de gens qui nous ont dit qu'ils avaient été gazés sur le bateau et qu'ils avaient dû rentrer à la nage”, raconte Salomé Bahri. L’association Utopia 56 a même porté plainte ce 08 juillet dernier dans le cadre d’une affaire survenue en mars 2024.

Elle concerne la mort de Jumaa Al Hassan, un Syrien de 31 ans, dont le corps a été retrouvé dans un canal à Gravelines (Nord) en mars 2024 après un départ clandestin avorté par une intervention policière.

Jumaa et d'autres migrants attendaient sur une berge boueuse dans le but de grimper dans ce canot, qui était repéré et suivi par la police. A l'arrivée du canot, les forces de l'ordre auraient fait usage de lacrymogène à courte distance rapporte Disclose, citant des témoins selon qui dans la confusion Jummaa Al Hassan a sauté à l'eau avant de couler, envasé.

Un cas qui vient appuyer le lourd bilan humain de 2024. Au moins 76 personnes sont mortes en tentant de traverser la Manche contre 23 l’année précédente, où les moyens policiers mobilisés étaient bien moindre. "Il y a toujours des gens qui partent et qui prennent de plus en plus de risques, répète Camille Niel. Ce sont des gens qui fuient la guerre et des persécutions. Ce qu'ils fuient c'est plus fort que les risques qu'ils prennent."

Contactée, la Préfecture n'a pas répondu à nos questions.