La procédure accélérée d'expulsion de Donald Trump bloquée par une juge fédérale aux États-Unis

Une juge fédérale, Jia Cobb, a bloqué la procédure accélérée d'expulsions de migrants des États-Unis sans comparution devant un tribunal, vendredi 29 août, la dénonçant comme une violation des procédures régulières. Un véritable revers au plan d'expulsions en masse voulu par le président Donald Trump. 

Le
30 Aoû. 2025 à 07h31 (TU)
Par
TV5MONDE
avec agences
Des palmiers se dressent près d'une section des murs frontaliers séparant les États-Unis et le Mexique, le jeudi 28 août 2025, dans le quartier de Playas de Tijuana à Tijuana, au Mexique. 

(AP Photo/Gregory Bull)
La procédure dite d'"expulsion accélérée" a été utilisée par l'administration républicaine pour renvoyer rapidement des migrants arrêtés près de la frontière mexicaine s'ils avaient pénétré aux États-Unis au cours des deux semaines précédentes. Cette procédure cible désormais également des personnes “entrées depuis longtemps” sur le territoire américain, selon la juge Jia Cobb, de la Cour de district des États-Unis, depuis des périodes pouvant aller jusqu’à deux ans.

“Cela signifie qu'ils ont un intérêt légitime à rester ici et doivent donc bénéficier d'une procédure régulière en vertu du Cinquième Amendement”, a déclaré Jia Cobb, nommée à la magistrature fédérale à Washington par l'ancien président Joe Biden.

Une procédure applicable à tous les étrangers ?

La juge fédérale Jia Cobb a bloqué, dans un texte publié tard vendredi, cette application élargie de la procédure, arguant qu'elle pourrait amener des personnes à être expulsées "de manière erronée" hors de toute procédure légale, et notamment sans avoir la possibilité de prouver qu'elles se trouvent aux États-Unis depuis plus de deux ans. 

"Contrairement au groupe de personnes visées par l'expulsion accélérée — celles qui sont arrêtées à la frontière peu après l'avoir traversée — la catégorie de personnes que le gouvernement cible désormais avec l'expulsion accélérée est entrée dans notre pays depuis bien longtemps", a expliqué Jia Cobb. 

"En défendant cette procédure expéditive, le gouvernement avance un argument réellement stupéfiant: ceux qui sont entrés illégalement dans le pays n'ont droit à aucune procédure au titre du Cinquième amendement (de la Constitution) et ne pourraient compter que sur une éventuelle mesure de grâce du Congrès", a-t-elle ajouté. 

"Si cela était vrai, non seulement les étrangers, mais tout le monde, serait en danger".

Droit constitutionnel

Le Cinquième amendement de la Constitution vise à protéger les individus de tout abus d'autorité du gouvernement dans une procédure juridique.

La décision de la juge Cobb, qui avait été nommée par l'ancien président démocrate Joe Biden, intervient dans le cadre d'une affaire prise en charge par "Make The Road New York", un groupe de défense des droits des migrants. 

La juge a précisé que le tribunal ne mettait pas "en doute la constitutionnalité de la loi sur les expulsions accélérées, ni son application à la frontière"

L'un des grands thèmes de campagne de Donald Trump dans la course à la Maison Blanche avait été la promesse d'expulsion de millions de migrants sans papiers. 

Mais son programme de renvois massifs a été entravé par de nombreuses décisions judiciaires, notamment au motif que les personnes ciblées devraient pouvoir faire valoir leur droit à une procédure régulière. 

Jia Cobb a également invoqué un article de la Constitution qui garantit que "nul ne sera expulsé des États-Unis sans possibilité, à un moment donné, d'être entendu".  

