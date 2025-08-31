La rave party de Fontjoncouse se poursuit, plusieurs gardes à vue

Le
31 Aoû. 2025 à 10h03 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le site où se déroule la rave party interdite à Fontjoncouse, dans l'Aude, le 30 août 2025

Le site où se déroule la rave party interdite à Fontjoncouse, dans l'Aude, le 30 août 2025

AFP
Idriss Bigou-Gilles
Partager 2 minutes de lecture

Une forte présence policière est maintenue dimanche à Fontjoncouse (Aude) sur le site de la rave party qui rassemble environ 2.500 fêtards dans une zone ravagée début août par un gigantesque incendie, et plusieurs personnes ont été placées en garde à vue, a indiqué la préfecture.

"Le dispositif mis en place par la gendarmerie s'est maintenu dans la nuit et a permis d'empêcher un certain nombre de participants d'accéder au site" dans la nuit de samedi à dimanche, indiquent les pouvoirs publics dans leur communiqué.

En tout, 150 gendarmes continuent de bloquer l'accès au terrain sur lequel se déroule la rave party malgré "l'insistance" d'individus souhaitant rejoindre les lieux, et "plusieurs personnes ont été placées en garde à vue" dans la nuit, précise la préfecture, sans donner de nombre précis.

"Toute personne contrôlée sera verbalisée", préviennent les autorités, le préfet renouvelant son appel "à quitter les lieux immédiatement".

Pour limiter l'accès à la zone, plusieurs routes départementales sont coupées dans les environs jusqu'à lundi midi.

La gendarmerie bloque l'accès au site où se déroule la rave party interdite à Fontjoncouse, dans l'Aude, le 30 août 2025

La gendarmerie bloque l'accès au site où se déroule la rave party interdite à Fontjoncouse, dans l'Aude, le 30 août 2025

AFP
Idriss Bigou-Gilles

L'organisation de telles festivités dans une zone sinistrée par le gigantesque incendie qui a parcouru 16.000 hectares dans le massif des Corbières au début du mois d'août a provoqué une vive émotion chez les habitants.

Le maire de Fontjoncouse, Christophe Tena, avait ainsi déclaré sur BFMTV: "Voir des gens qui viennent faire la fête là où les autres ont tout perdu, c'est honteux, ils ne respectent rien".

Parti de la commune de Ribaute à une vingtaine de kilomètres de Fontjoncouse, le feu du 5 août a notamment détruit 36 habitations et tué une personne.

C'est le pire incendie depuis au moins 50 ans sur le pourtour méditerranéen français, selon la Base de données gouvernementale des incendies de forêt en France (BDIFF) qui répertorie depuis 1973 la surface totale parcourue par les flammes.

International
FRANCE

Dans le même thème - International

Le président indonésien Prabowo Subianto s'exprime lors d'une conférence de presse, à Jakarta, le 31 août 2025
International

Indonésie : le président Prabowo dénonce des manifestations relevant "de la trahison et du terrorisme"

Arrivée de Poutine au sommet de l'OCS à Tianjin
International

Arrivée de Poutine au sommet de l'OCS à Tianjin

Le président russe Vladimir Poutine, à droite, et le président chinois Xi Jinping se serrent la main au Kremlin, à Moscou, en Russie, le 8 mai 2025.
International

Chine : Xi Jinping accueille Vladimir Poutine pour un sommet sur la sécurité

43.60426, 1.44367

À la une

International

Chine : Xi Jinping accueille Vladimir Poutine pour un sommet sur la sécurité

Afrique

CHAN 2025 : le Maroc remporte le championnat pour la troisième fois

Journée internationale des victimes de disparition forcée

Disparitions forcées : un bond de 70% en cinq ans, conflits et actions des États en cause

International

L'armée israélienne déclare Gaza-ville "zone de combat dangereuse"

États-Unis : l’Autorité palestinienne privée de visas avant l’Assemblée générale de l’ONU

États-Unis: des membres de l'Autorité palestinienne privés de visas avant l’Assemblée générale de l’ONU

International

Le procès de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, entre pression américaine et état de santé inquiétant

Terriennes

"La joie est bien plus choquante que la colère": l'oeuvre haute en couleurs de Niki de Saint Phalle au Musée national des beaux-arts du Québec

Restitution

"On a cicatrisé cette blessure": à Paris, Madagascar reprend possession de trois crânes sakalava dont celui du roi Toera

International

Macron et Merz scellent à Brégançon le "reset" franco-allemand

Afrique

Rwanda, Eswatini, Soudan du Sud... Quelles contreparties pour les pays accueillant des migrants expulsés des États-Unis?