La récente vague de chaleur "pas comparable" à 2003 sauf dans le Sud-Ouest

Le
20 Aoû. 2025 à 17h09 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
La croix lumineuse d'une pharmacie affiche 45°C à Toulouse, le 11 août 2025

La croix lumineuse d'une pharmacie affiche 45°C à Toulouse, le 11 août 2025

La récente vague de chaleur que vient de connaitre la France n'est à l'échelle du pays "comparable ni en intensité, ni en sévérité à la canicule historique d’août 2003", sauf dans le sud-ouest, a annoncé mercredi Météo-France.

Cette vague, la 51e depuis depuis 1947 à l’échelle nationale, s'est déroulée du 8 au 18 août. Ces événements extrêmes sont rendus plus fréquents et plus intenses dans le contexte du changement climatique. 34 des vagues de chaleur en France ont eu lieu après l'an 2000.

Le dernier épisode caniculaire en date est "la seconde vague de chaleur la plus longue pour un mois d’août après la canicule d’août 2003 qui avait duré seize jours", indique le prévisionniste national.

Avec 27 jours en vague de chaleur, l’été 2025 se classe pour l'instant au second rang pour le nombre de jours en vague de chaleur derrière 2022 qui en avait connu 33 lors de trois vagues de chaleur distinctes.

Mais concernant l'intensité et la sévérité, la dernière vague de chaleur ne peut être mise au même niveau que la canicule historique de 2003 si l'on se place du point de vue national, notamment parce que la partie nord du pays a été relativement épargné par les températures les plus élevées.

Toutefois, c'est "une des vagues de chaleur les plus intenses sur le sud du pays" et notamment le sud-ouest, "qui a pu connaître des niveaux de chaleur comparables à ceux survenus" en 2003, note Météo-France.

A Carcassonne, Cognac, Toulouse et Bordeaux, les températures maximales ont été en moyenne sur l’épisode de un à deux degrés plus élevées qu’en 2003 alors qu’à Strasbourg et Paris, elles ont été de trois à quatre degrés plus fraîches.

Le seuil des 40°C a été franchi à plusieurs reprises dans le sud du pays, "parfois deux jours consécutifs comme à Toulouse (Haute-Garonne), à Argentat (Corrèze), Agen (Lot-et-Garonne), Montauban (Tarn-et-Garonne), voire même deux fois comme à Carcassonne (Aude)".

Sur le réseau des 120 stations de Météo-France, les 40°C ont été atteints ou dépassé à 32 reprises en août 2025 par 20 stations. En 2003, il l'avait été à 87 reprises par 28 stations.

"Avant 1980, les occurrences de dépassement du seuil 40°C sur ce même réseau sont extrêmement rares, seulement cinq occurrences ont été mesurées entre 1951 et 1980", précise le prévisionniste national.

Les nuits tropicales, où la température n'est pas redescendue sous les 20°C, se sont multipliées, notamment à Nice (Alpes-Maritimes), Sète (Hérault) ou Perpignan (Pyrénées-Orientales), où elles se sont enchainées pendant 11 jours soit durant la totalité de cet épisode caniculaire.

