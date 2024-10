A La Réole, Glucksmann appelle à le rejoindre pour préparer "un beau projet pour la France"

Rejoignez-nous!": le leader de Place publique Raphaël Glucksmann a appelé samedi les Français à rejoindre son parti pour participer "à un grand et beau projet pour la France", et gagner contre l'extrême droite en 2027, dans son discours de rentrée politique à La Réole en Gironde.

L'essayiste de 44 ans, longtemps concentré sur les combats européens, l'affirme: il s'agit de "la plus grande, la plus belle aventure politique" de Place publique, le petit parti dont il est cofondateur. "L'aventure politique qui doit nous mener au pouvoir", après être arrivé en tête de la gauche aux européennes avec 14%, en menant la liste du Parti socialiste sur une ligne pro-européenne et anti-LFI.

Place publique est passé en quelques semaines de 1.500 adhérents à près de 11.000, mais "nous devons être cinq à dix fois plus nombreux encore", a demandé l'eurodéputé.

Voulant "faire pour la France ce que nous avons fait pour l'Europe", il a notamment proposé comme premier chantier "le changement du mode de scrutin et le passage à la proportionnelle dans notre pays".

Refusant de recourir "aux effets d'estrade, aux postures ou aux solutions de facilité", il a fait le serment de la "sincérité".

Ne "rien mettre sous le tapis"

"Si nous désirons prendre des mesures radicales, alors nous les prendrons de manière effective, (...) il ne s'agit pas d'un concours de +plus à gauche que moi, tu meurs+", a-t-il poursuivi dans une pique à l'adresse de Jean-Luc Mélenchon, mais "de prendre des mesures fortes parce que la situation l'exige et que nous les aurons suffisamment travaillées", a-t-il insisté.

Il a aussi promis de ne "rien mettre sous le tapis", et d'aborder les thèmes "qui semblent parfois rendre la gauche mal à l'aise", comme la sécurité, l'autorité, l'identité, l'intégration et l'immigration. "Mais cela ne veut pas dire que nous porterons des discours de droite sur ces sujets. Ça veut dire que nous aurons nos réponses à ces questions".

Après avoir participé aux Rencontres de la gauche organisées à Bram (Aude) par la présidente socialiste d'Occitanie Carole Delga, et au lancement du mouvement du maire PS de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, l'eurodéputé a rassemblé à La Réole quelque 2.000 personnes, pour préparer une alternative social-démocrate à la gauche de Jean-Luc Mélenchon et battre l'extrême droite en 2027.

A gauche, "les initiatives germent un peu partout en ce moment, mais cela ne doit pas du tout nous inquiéter", a-t-il assuré. "Ces initiatives vont converger. Elles se nourriront les unes les autres", a-t-il promis, alors que des écologistes, des socialistes, des ex-macronistes, des chercheurs ou des syndicalistes ont participé aux deux journées de débats de son parti.