La Réunion se prépare au passage d'un cyclone potentiellement "très dangereux"

Stocks d'eau et de nourriture, centres de loisirs fermés, programme de vols modifié: l'île française de La Réunion, dans l'océan Indien, se prépare au passage d'un "cyclone très dangereux" dans la nuit de dimanche à lundi.

Belal, qui est actuellement une forte tempête tropicale, se situe à quelques centaines de kilomètres au nord de La Réunion. Mais elle pourrait devenir un "cyclone très dangereux accompagné de vents extrêmes" lors de son passage à proximité de l'île française, selon Météo-France.

L'île est passée samedi à 19H00 locales (15H00 GMT) en alerte cyclonique orange, synonyme de "danger dans les 24 heures".

Selon le scénario actuellement privilégié par Météo-France, "l'île est potentiellement exposée à un impact cyclonique majeur, avec une possibilité de vents dévastateurs".

Les services de météorologie prévoient des rafales de plus de 150 km/h, mais qui pourraient aller jusqu'à 250 km/h, une houle dépassant les six mètres et de fortes précipitations.

"Il faut prendre au sérieux, même très au sérieux, ce qui est en train de se passer", a déclaré lors d'une conférence de presse dans la matinée le préfet de ce département et région français.

"Il faut faire des stocks d'eau et de nourriture, se préparer à être en autarcie pendant quelques heures ou quelques jours, avoir sa trousse de secours. Il faut se poser dès maintenant (la question) où vous serez à l'abri à partir de dimanche soir", a ajouté Jérôme Filippini à l'attention des quelque 870.000 habitants de l'île.

Dans les supermarchés samedi, les chariots transportaient beaucoup plus d'eau en bouteille et de conserves que d'habitude, a constaté une correspondante de l'AFP.

En cette période de vacances scolaires à La Réunion, tous les centres de loisirs et d'accueil des enfants et adolescents ont été fermés jusqu'à nouvel ordre.

La quasi-totalité des événements festifs sont successivement annulés, et à l'aéroport international de Sainte-Marie, "le programme des vols" de dimanche "a été modifié et avancé".

La Réunion n'a plus été frappée par un cyclone intense depuis dix ans et le passage de Bejisa dans les premiers jours de 2014.