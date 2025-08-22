La Russie blâme Zelensky pour l'absence d'avancées sur une rencontre avec Poutine

Le
22 Aoû. 2025 à 14h27 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, le 21 août à Moscou

POOL/AFP
Alexander Zemlianichenko
Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a accusé vendredi Volodymyr Zelensky d'être à l'origine du blocage dans l'organisation d'une éventuelle rencontre avec Vladimir Poutine, au lendemain de critiques similaires du dirigeant ukrainien envers Moscou.

Le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte, dont l'organisation est au coeur du conflit entre Moscou et Kiev, est en visite en Ukraine, où il a une nouvelle fois appelé les Occidentaux à fournir des "garanties de sécurité solides" à ce pays en cas d'un accord de paix avec Moscou.

Ces garanties de sécurité et la préparation d'un sommet entre MM. Poutine et Zelensky sont au centre des efforts diplomatiques déployés ces dernières semaines par Donald Trump, qui veut trouver rapidement une issue à l'assaut russe contre l'Ukraine lancé en 2022.

Il a une nouvelle fois admis vendredi que la tâche était plus difficile qu'il ne s'y attendait.

"Nous allons voir si Poutine et Zelensky vont travailler ensemble. Vous savez, c'est un peu comme l'huile et le vinaigre. Ils ne s'entendent pas très bien, pour des raisons évidentes", a dit le président américain à des journalistes à Washington.

Le président américain Donald Trump (d) et son homologue russe Vladimir Poutine, à Anchorage, en Alaska, le 15 août 2025

AFP
ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Les efforts de médiation du chef de la Maison Blanche ont culminé par une rencontre entre le président américain et son homologue russe en Alaska vendredi dernier, puis avec son homologue ukrainien et ses alliés européens à Washington lundi. Malgré cela, les positions des deux camps semblent toujours irréconciliables.

Vendredi, Sergueï Lavrov a annoncé qu'il n'y avait, à ce stade, "pas de rencontre prévue" entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky.

"Poutine est prêt à rencontrer Zelensky lorsque l'ordre du jour de ce sommet sera prêt. Et cet ordre du jour n'est absolument pas prêt", a-t-il déclaré dans une interview à la chaîne américaine NBC.

Selon M. Lavrov, Washington aimerait que les belligérants acceptent "plusieurs principes" en vue du futur règlement du conflit, notamment la non-adhésion de l'Ukraine à l'Otan que réclame Moscou, et la discussion d'échanges territoriaux.

Or, M. "Zelensky a dit +non+ à tout cela", a fustigé M. Lavrov.

"Garanties solides"

Cette semaine, M. Lavrov avait déjà accusé Kiev de ne pas vouloir un "règlement juste et durable" du conflit. Il avait aussi estimé que les Européens faisaient "des tentatives assez maladroites" pour convaincre Donald Trump de continuer à armer l'Ukraine.

Volodymyr Zelensky, qui s'est de son côté dit à de nombreuses reprises ces derniers mois prêt à rencontrer M. Poutine, a accusé vendredi la Russie de "tout faire pour empêcher cette rencontre d'avoir lieu".

"C'est au niveau des dirigeants que la question de la fin de la guerre doit être résolue", a-t-il insisté.

Cette photographie, prise et publiée par le service de presse présidentiel ukrainien le 22 août 2025, montre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte à Kiev

UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/AFP
Handout

M. Zelensky a reçu le soutien du secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, en visite à Kiev. "Des garanties de sécurité solides seront essentielles" pour que la Russie "ne tente plus jamais de s'emparer d'un seul kilomètre carré du territoire ukrainien", a-t-il plaidé.

Selon M. Rutte, deux formes de garanties sont envisagées : un renforcement de l'armée ukrainienne ou une implication plus directe des pays européens et des Etats-Unis. Autant d'alternatives auxquelles s'oppose catégoriquement la Russie.

"Il est clair que les États-Unis seront impliqués", a assuré Mark Rutte.

A ses côtés, M. Zelensky a lui reconnu que le travail sur ces garanties était "très difficile". "Il est trop tôt pour dire qui pourra fournir du personnel militaire, qui pourra fournir des renseignements, qui sera présent en mer ou dans les airs, et qui est prêt à fournir un financement", a-t-il souligné.

Avancée russe

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accueilli par le président américain Donald Trump à la Maison Blanche,le 18 août 2025

AFP
ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Donald Trump a de son côté indiqué cette semaine que Washington était prêt à fournir un soutien aérien mais sans troupes au sol en Ukraine. Il a aussi exclu toute adhésion de l'Ukraine à l'Otan.

Sur le terrain, la Russie poursuit ses avancées, qui se sont accélérées ces derniers mois face à un adversaire en infériorité numérique.

L'armée russe a revendiqué vendredi la prise de trois nouvelles localités dans la région de Donetsk, où se concentre l'essentiel des combats.

A Kostiantynivka, forteresse ukrainienne menacée par la progression russe dans cette région, des bombardements russes ont duré "plusieurs heures" vendredi et fait un blessé, selon le gouverneur Serguiï Gorbounov.

Sur le plan diplomatique, les positions des deux camps semblent toujours aussi éloignées, plus de trois ans et demi après le début du conflit.

Les territoires ukrainiens revendiqués par la Russie

Carte de l'Ukraine indiquant les territoires revendiqués par la Russie dans le pays (Donetsk, Lougansk, Zaporijjia et Kherson) et en Crimée (annexée en 2014), ainsi que l'avancée des troupes russes, selon les données de l'Institute for the Study of War and AEI's Critical Threats Project au 17 août 2025

AFP
Guillermo RIVAS PACHECO, Jean-Michel CORNU

La Russie veut que l'Ukraine lui cède quatre régions partiellement occupées, en plus de la Crimée annexée en 2014, et renonce à rejoindre l'Otan et aux livraisons d'armes occidentales.

Elle s'oppose aussi à tout déploiement d'un contingent européen en Ukraine, que réclame au contraire Kiev qui veut dissuader la Russie de toute nouvelle attaque une fois la paix conclue.

International
RUSSIE, Fédération de

