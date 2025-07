La Russie et la Syrie renforcent les liens et vont revoir les accords conclus sous Assad

La Russie et la Syrie ont affiché jeudi leur volonté de renforcer les liens, tout en précisant qu'elles vont revoir les accords conclus sous le président déchu Bachar al-Assad, à l'occasion d'une première visite officielle à Moscou du chef de la diplomatie syrienne Assaad al-Chaibani.

La Russie, qui dispose de deux bases militaires en Syrie, était un soutien majeur de Bachar al-Assad, qui s'est réfugié sur le territoire russe après sa chute en décembre dernier.

Lors d'une rencontre à Moscou avec son homologue russe Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie syrienne a affirmé jeudi que son pays voulait avoir la Russie "à (ses) côtés".

"C'est une période remplie de défis et de menaces. Mais c'est aussi l'occasion de construire une Syrie unie et forte. Et, bien sûr, nous souhaitons que la Russie soit à nos côtés sur cette voie", a déclaré Assaad al-Chaibani, selon une traduction en russe de ses propos.

Dans ce contexte, la Russie et la Syrie vont "revoir" les accords précédents conclus entre Moscou et Damas et former une nouvelle commission intergouvernementale, a-t-il indiqué, lors d'une conférence de presse avec M. Lavrov, à l'issue de discussions.

"Il est clair que pas mal d'accords et de contrats ont été conclus pendant les années précédentes dans des conditions tout à fait différentes", a déclaré pour sa part Sergueï Lavrov.

"C'est pourquoi nous nous sommes mis d'accord sur une révision de tous les accords en place", a-t-il expliqué, affirmant que la Russie était "prête à fournir au peuple syrien toute l'aide possible pour la reconstruction post-conflit".

Ni M. Lavrov, ni M. al-Chaibani n'ont cependant évoqué le sort des deux bases militaires que la Russie maintient et souhaite conserver en Syrie: la base navale de Tartous et l'aérodrome militaire de Hmeimim situés sur la côte.

La Russie était venue au secours de Bachar al-Assad en 2015 en intervenant militairement en Syrie, participant à la répression impitoyable contre les rebelles et jihadistes, notamment en menant des frappes aériennes dévastatrices.

Mais le nouveau pouvoir syrien, résolument appuyé par les Etats-Unis, a maintenu les relations avec la Russie.

"Nous avons besoin d'amis, nous avons besoin de partenaires", a souligné jeudi le chef de la diplomatie syrienne, lors d'une conférence de presse avec M. Lavrov, disant s'attendre à un avenir "excellent" des relations entre Moscou et Damas.