La SPA a recueilli 14% d'animaux de plus cet été que l'an dernier

04 Sep. 2025 à 06h30 (TU)
AFP
Un chat dans une cage d'un refuge de la SPA, le 7 novembre 2024 à Genevilliers, dans les Hauts-de-Seine

Le nombre d'animaux recueillis par la SPA au cours de l'été a augmenté de 14% par rapport à l'an passé, au cours d'une saison qui a "cumulé des difficultés", dont le contexte économique et social tendu ou les conditions climatiques extrêmes.

"En juillet et août, 7.628 animaux ont été recueillis dans les 62 refuges et maisons SPA", en grande majorité des chats, et "2.256 animaux - essentiellement des chatons - ont été pris en charge par les familles relais", regrette la Société protectrice des animaux dans un communiqué diffusé jeudi.

Soit "une augmentation de plus de 14% par rapport à l'année précédente", est-il précisé.

La SPA indique cependant être "parvenue à maintenir un niveau d'adoptions presque équivalent à celui de l'été dernier: 6.989 animaux ont trouvé une nouvelle famille en juillet et août".

Mais elle explique avoir dû faire face cette année à "des facteurs aggravants en série", au cours d'un été qui a "cumulé des difficultés qui ont lourdement pesé sur les équipes et sur les capacités d'accueil des refuges".

A commencer par un "contexte économique et social tendu: inflation et incertitudes pesant sur les foyers, freinant les projets d'adoptions et rendant la prise en charge des animaux plus complexe".

Les réquisitions pour maltraitance ont également augmenté, de même que l'arrivée de portées de chatons, "souvent très jeunes et malades, ce qui prolonge leur séjour en familles relais".

Les canicules et des épisodes d'incendie ont en outre "bloqué des sites et diminué la fréquentation du public", précise la SPA, qui a par ailleurs fait face à des "épidémies de typhus dans certains refuges, paralysant temporairement l’accueil de nouveaux chats".

"Chaque été, nous anticipons une période critique, mais cette année encore, nous avons dû faire face à des tensions majeures: davantage de réquisitions, des arrivées en urgence et des besoins logistiques considérables, notamment pour les chatons", a commenté Jacques-Charles Fombonne, président bénévole de la SPA, cité dans le communiqué.

