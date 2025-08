La statue d'un général déboulonnée lors de "Black Lives Matter" va être réinstallée à Washington

La statue d'un général sudiste durant la guerre de Sécession (1861-1865), qui avait été déboulonnée et endommagée en 2020 par des manifestants "Black Lives Matter", va être restaurée et réinstallée à Washington, a annoncé ce lundi 4 août le service des parcs nationaux.

Albert Pike (1809-1891), également diplomate, juriste et écrivain, a négocié des alliances avec les tribus amérindiennes de la frontière occidentale, prises entre les États-Unis et la Confédération et propriétaires d'esclaves pendant la guerre civile, rappelle le New York Times.

La statue du général confédéré Albert Pike à terre à Washington, en juin 2020. Associated Press / Maya Alleruzzo

L'une des conditions de l'alliance était une déclaration des tribus selon laquelle "l'esclavage dans ladite nation est légal et existe depuis des temps immémoriaux", précise le journal. Il était la seule figure militaire du camp confédéré à avoir son monument dans la capitale des États-Unis.

"Une honte pour notre pays"

Cette "réhabilitation fait partie des responsabilités fédérales juridiques en matière de préservation du patrimoine historique et découle des derniers décrets présidentiels destinés à embellir la capitale et réinstaller des statues", ont précisé les parcs nationaux, dépendants de l'administration de Donald Trump.

Le milliardaire conservateur républicain, qui achevait en juin 2020 son premier mandat, avait qualifié à l'époque le déboulonnage de la statue d'Albert Pike de "honte pour notre pays" et accusé la police de la capitale, très majoritairement démocrate, de passivité. Ce dernier avait pris fin mars deux décrets "pour rendre le district de Columbia (Washington) sûr et magnifique" et "pour rétablir la vérité et le bon sens dans l'Histoire américaine".

Les protestations et les appels au retrait de la statue s'étaient déjà multipliés dans les années 1990. Les opposants à l'édifice pointaient du doigt les accusations selon lesquelles Albert Pike aurait rejoint le Ku Klux Klan après la guerre – une affirmation contestée par d'autres.

Les anciens noms de deux bases américaines déjà rétablis

En 2017, lors de son premier mandat, Donald Trump avait défendu les nationalistes blancs de Charlottesville, en Virginie, qui protestaient contre la décision de la ville de retirer une statue du commandant confédéré Robert E. Lee. À l'époque, Donald Trump avait déclaré qu'il y avait "des gens très bien des deux côtés" dans ce combat, suscitant une indignation générale.

En 2025, Donald Trump a déjà rétabli les anciens noms de Fort Benning et de Fort Bragg pour deux bases de l'armée américaine, malgré une loi fédérale interdisant d'honorer les généraux ayant combattu pour le Sud pendant la guerre de Sécession.

En juin 2020, des manifestants avaient mis à terre le monument à l'aide d'une corde et tenté ensuite de l'incendier en scandant le slogan du mouvement antiraciste afro-américain "Black Lives Matter".

Cette destruction avait eu lieu en fin de rassemblements et commémorations du 155e anniversaire du "Juneteenth" (contraction en anglais de "juin" et de "dix-neuf"), date de 1865 où les derniers esclaves avaient été libérés au Texas, et qui est depuis la présidence de Barack Obama (2009-2017) un jour férié aux États-Unis.

De nombreux monuments érigés à la gloire de personnalités du camp confédéré pendant la guerre de Sécession avaient été démolis au printemps 2020. Quelques jours après la mise à terre de la statue de Pike, des manifestants avaient tenté de faire de même avec celle du 7e président américain Andrew Jackson (1767-1845), qui soutenait l'esclavage, et dont Donald Trump est un fervent admirateur.

Ce mouvement de déboulonnage de statues et monuments en l'honneur de personnages esclavagistes avait fait tache d'huile après la mort de l'Afro-Américain George Floyd, asphyxié en mai 2020 à Minneapolis par un policier blanc.