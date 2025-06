La vague de chaleur à son zénith, la vigilance orange se poursuit dimanche

La vague de chaleur culmine samedi sur l'ensemble de la France, avec encore 16 départements placés en vigilance orange "canicule", surtout dans l'ouest du pays où les températures pourraient localement atteindre 39°C, prévient Météo-France dans son dernier bulletin.

Si la Manche et les départements bretons retrouveront un peu de fraîcheur à partir de samedi soir, à temps pour la Fête de la musique, onze départements allant de la Mayenne aux deux Charentes, ainsi que le Rhône et l'Isère, resteront placés en vigilance orange toute la journée de dimanche, précise l'organisme de prévisions météorologiques.

Vendredi, les 38°C ont été atteints à Saintes en Charente-Maritime, ou à Fontenay en Vendée.

À Ussel en Corrèze, où les températures avoisinaient encore 29°C vendredi en début de soirée, un enfant d'un peu plus d'un an, laissé dans une voiture stationnée au soleil, a dû être hospitalisé dans un état grave, selon les pompiers et le parquet, qui a ouvert une enquête.

Parcs ouverts la nuit

Plusieurs villes ont décidé de laisser ouverts des parcs et jardins toute la nuit jusqu'à la fin de cet épisode précoce de chaleur pour permettre aux habitants de se rafraîchir, à l'instar de Tours ou de Rennes.

Une initiative qui a réjoui Michel Merejkowsky, 73 ans, libraire à la retraite, en train de prendre le frais au jardin des Prébendes, au coeur de Tours. "Il faut penser aux gens qui sont logés sans confort, sans climatisation, dans des habitats pas du tout climatisés", dit le septuagénaire. "Là, ils peuvent au moins venir se rafraîchir avant d'aller dormir."

"Ca fait du bien avec la verdure", confirme Valentin, voisin du parc qui dans la journée "se calfeutre" pour échapper à la chaleur.

Il devrait encore garder tous les volets fermés samedi, "journée la plus chaude de cet épisode précoce", souligne Météo-France.

En ce premier jour d'été, "les températures maximales dépassent souvent les 35°C sur les départements en vigilance orange, et grimpent jusqu'à 37/38 °C voire 39°C sur l'ouest du pays", prévient l'organisme.

Plus d'une soixantaine d'autres départements ont été placés en vigilance jaune canicule samedi.

Cette vague de chaleur va s'évacuer progressivement en commençant par les côtes de la Manche dans la soirée mais "l'est du pays et notamment l'Isère et le Rhône restent encore sous des conditions de canicule dimanche", avertit Météo-France.

Risques d'incendie

Des passants marchent dans une rue de Nantes alors qu'un thermomètre de pharmacie affiche 36 degrés, le 19 juin 2025 AFP

La chaleur renforce les risques d'incendies et un certain nombre de préfectures ont pris des décrets pour limiter la circulation dans les zones boisées. C'est le cas par exemple dans la Sarthe, où tous les véhicules motorisés sont interdits "jour et nuit" dans les bois et forêts et où même piétons et cyclistes doivent avoir quitté les lieux avant 12h00.

Même cas de figure en Loire-Atlantique où un incendie a parcouru huit hectares de foin près d'Ancenis, selon le quotidien Ouest-France.

Dans la Vienne, la préfecture a interdit l'usage des feux d'artifice en ce week-end festif "pour prévenir tout risque d'incendie" avec une végétation très sèche.

En Gironde, la journée s'annonce encore très chaude avec 34°C attendus à Bordeaux, qui accueille notamment le festival "Bordeaux fête le vin" sur les quais de la Garonne jusqu’à dimanche.

Les organisateurs ont installé en urgence des brumisateurs et les festivaliers savent aussi se montrer raisonnables. "On s'adapte à la chaleur, et puis on essaie de boire de l'eau de temps en temps. Parce que si on mélange le rouge avec la chaleur, je pense qu'on risque de tomber par terre", a déclaré à l'AFP Christophe Pittet, un des participants.

Plusieurs départements ont aussi émis des alertes concernant la pollution à l'ozone samedi, notamment en Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Occitanie, avec parfois des limitations de vitesse, comme sur les routes nationales du Morbihan.

EDF anticipe pour sa part de possibles baisses de production sur le site de la centrale nucléaire de Bugey (Ain) la semaine prochaine, en raison des températures élevées du Rhône, qui refroidit l'installation.

C'est la 50e vague de chaleur recensée par Météo-France depuis 1947, et parmi l'une des plus précoces.

"Vingt-cinq ont été observés entre 1947 et 2010" et "25 déjà entre 2011 et 2025", ce qui "montre bien l'accélération" de la fréquence sur fond de réchauffement climatique, relève Lauriane Batté, climatologue de Météo-France.

La France métropolitaine s'est déjà réchauffée d'au moins 1,7°C par rapport à l'ère pré-industrielle, avant la combustion massive du charbon, du pétrole et du gaz, et les pouvoirs publics se préparent à un réchauffement de 4°C d'ici la fin du siècle.