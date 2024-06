La victoire de Claudia Sheinbaum, première femme présidente du Mexique, saluée dans le monde

La victoire "historique" de Claudia Sheinbaum à l'élection présidentielle du Mexique est saluée lundi dans le monde, et en premier lieu par son mentor, le président sortant Andres Manuel Lopez Obrador qui a confirmé son retrait prochain de la vie politique.

"C'est vraiment un événement historique (...) Et que ce soit clair, que ce soit bien entendu et entendu loin, quand mon mandat prendra fin, je me retirerai et je ne participerai à aucune activité publique ou politique", a déclaré le président de gauche lors de son habituelle conférence de presse matinale.

M. Lopez Obrador, 70 ans, achève son mandat avec un taux d'opinions favorables de 66% à faire pâlir d'envie tous les présidents ou chefs de gouvernement des pays démocratiques. Son soutien populaire a été déterminant pour la victoire de Mme Sheinbaum, selon les analystes.

Fichier vidéo La scientifique de 61 ans et ancienne maire de Mexico a remporté une victoire écrasante dimanche avec 58 à 60% des voix, d'après les premiers résultats partiels de l'Institut national électoral (INE) chargé de l'organisation du scrutin.

Elle a devancé largement sa rivale de l'opposition, l'ex-sénatrice de centre-droit Xochitl Galvez, qui obtient entre 26 et 28% des voix. Le centriste Jorge Alvarez récolte entre 9,9% et 10,8% des voix, selon la même source.

"Je vais devenir la première femme présidente de la République en 200 ans", en référence à la date de l'indépendance en 1821, s'est félicitée la présidente élue en promettant de "continuer à construire un véritable Etat-providence".

La candidate Claudia Sheinbaum salue ses partisans après sa victoire à la présidentielle, sur la place Zocalo à Mexico, le 3 juin 2024 AFP

De Joe Biden à Vladimir Poutine, des présidents latino-américains à l'Union européenne, le monde a salué la victoire de celle qui prendra le 1er octobre le relais de son mentor pour un mandat de six ans jusqu'en 2030.

Dans un communiqué publié par la Maison Blanche, le président américain Joe Biden a salué l'élection "historique" de Mme Sheinbaum, avec laquelle il devra faire avancer le dossier complexe de l'immigration clandestine à travers leur frontière commune.

Narco-violence

"Je félicite Claudia Sheinbaum pour son élection historique en tant que première femme présidente du Mexique", a déclaré M. Biden, se disant impatient de travailler avec elle "dans un esprit de partenariat et d'amitié".

Carte du Mexique montrant les % de voix de la candidate arrivée en tête dans chaque État, selon les résultats provisoires publiés par la Commission électorale INE à 15H GMT AFP

Depuis l'Europe, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a également salué sa victoire : "Pour la première fois de son histoire, le Mexique aura une femme à la tête de la présidence".

"J'espère renforcer nos relations bilatérales sous votre leadership", a réagi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, tandis que le président russe Vladimir Poutine lui a souhaité le "succès".

"Nous espérons que sa présidence contribuera au développement continu d'une coopération constructive entre nos pays", a-t-il assuré.

Un feu d'artifices tiré sur la place du Zocalo après l'annonce de la victoire de Claudia Sheinbaum à la présidentielle, le 3 juin 2024 à Mexico AFP

Même son de cloche des pays de la région et notamment de Cuba, du Venezuela, du Costa Rica, du Nicaragua, du Guatemala, de Bolivie, d'Uruguay ou encore du Honduras, tous ont loué son arrivée à la tête du pays.

Petite-fille de juifs ayant fui le nazisme et la misère en Lituanie et en Bulgarie, Mme Sheinbaum devra notamment relever le défi de la narco-violence.

Le pays enregistre depuis plusieurs années une moyenne de plus de 30.000 homicides par an, environ 80 par jour.

Les trois quarts des homicides sont liés à des affrontements entre groupes criminels pour le contrôle des marchés locaux de la drogue, affirme Andrés Manuel Lopez Obrador.

Plusieurs cartels se disputent le contrôle de l'acheminement de la drogue vers les Etats-Unis (Jalisco Nueva Generacion, Sinaloa, Golfo).

Résultats des élections présidentielles du 2 juin 2024 au Mexique AFP

La violence est devenue exponentielle à partir de décembre 2006, à la prise de fonction de l'ex-président Felipe Calderon (2006-2012) qui a lancé une offensive contre les cartels avec la participation des militaires.

Depuis, le Mexique a enregistré quelque 450.000 homicides et 100.000 disparitions.

"Nous conduirons le Mexique sur le chemin de la paix et de la sécurité", a déclaré la présidente élue, promettant de s'attaquer aux causes de la violence, de renforcer la Garde nationale, et d'aller vers une politique du "zéro impunité" face à la violence.

Elle a aussi promis de lutter contre la violence envers les femmes. Le Mexique enregistre une moyenne de dix homicides de femmes par jour, d'après l'ONU. Au total, 70% des Mexicaines de plus de 15 ans ont fait l'expérience de la violence au moins une fois dans leur vie, de même source.