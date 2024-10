L'ancien président américain Jimmy Carter fête ses 100 ans

L'ancien président des Etats-Unis et prix Nobel de la paix Jimmy Carter célèbre mardi ses 100 ans, un anniversaire inédit pour un ancien dirigeant américain.

Le démocrate, qui fut le président des Etats-Unis entre 1977 et 1981, va fêter cet anniversaire dans sa ville natale de Plains, en Géorgie, dans le sud-est des Etats-Unis, où il est retourné vivre après son départ de la Maison Blanche.

Selon un journal local, M. Carter célébrera ce centenaire entouré d'une vingtaine de proches à son domicile, où il bénéficie de soins de fin de vie depuis février 2023, après une série d'hospitalisations.

"Joyeux 100 ans! Vous avez toujours été une force morale pour notre pays", l'a salué le président Joe Biden dans une vidéo.

Parlant d'un "cher ami" au parcours marqué par son "engagement en faveur d'un monde meilleur" et une "clarté morale", le président a confié: "Je vous admire tellement."

Ancien planteur d'arachides et gouverneur de Géorgie, Jimmy Carter avait été élu président en 1976 dans le sillage de la guerre du Vietnam et du scandale du Watergate, une affaire d'espionnage politique qui avait coûté la présidence au républicain Richard Nixon.

Artisan des accords de Camp David qui ont abouti, en 1979, à la signature du traité de paix israélo-égyptien, Jimmy Carter, occupe une place à part dans le paysage politique américain, ternie par la crise des otages américains en Iran en 1979-1980.

Il fut le président d'un seul mandat, le républicain Ronald Reagan le battant lors du scrutin de 1980.

"Un homme bon"

Après son départ de la présidence, Jimmy Carter avait créé en 1982 sa fondation pour promouvoir le développement, la santé et la résolution des conflits à travers le monde. Il a reçu en 2002 le Prix Nobel de la paix, notamment pour ses "efforts infatigables afin de trouver des solutions pacifiques à des conflits internationaux".

Souffrant de problèmes de santé, il s'est effacé ces dernières années de la vie publique et n'a fait que de rares sorties publiques, notamment fin 2023 à l'occasion de l'hommage national à son épouse et fidèle compagne de route Rosalynn, décédée à l'âge de 96 ans.

Son absence n'empêchera pas les habitants de Plains de fêter à leur façon cet anniversaire tout particulier, Jimmy Carter devenant le premier président américain à passer le cap du centenaire.

Au programme des festivités: un concert en soirée dans son ancien lycée, une cérémonie de naturalisation de 100 personnes et un défilé aérien d'avions militaires.

"Jimmy est un homme bon, un homme pieux, et c'est ce que les gens aiment chez lui", explique à l'AFP Carl Lowell, un habitant de cette bourgade rurale d'environ 600 habitants.

Ce pompier à la retraite de 59 ans, qui dit être déjà allé chasser avec M. Carter, explique pourtant se tenir loin de la politique, qu'il estime être un sujet "trop clivant".

"C'est une bénédiction de l'avoir ici", abonde une autre habitante, Inez Battle, 72 ans.

Dans la capitale américaine, un panneau à son honneur sera installé sur la pelouse de la Maison Blanche.

Election de novembre

L'ex-dirigeant reste très intéressé par la politique, selon ses proches, auxquels il a confié vouloir "tenir pour pouvoir voter pour Kamala Harris" lors du scrutin de novembre qui opposera la vice-présidente à l'ancien président républicain Donald Trump.

Un panneau célébrant l'anniversaire de Jimmy Carter à côté d'un autre appelant à voter pour Donald Trump, à Plains, en Géorgie, le 30 septembre 2024 AFP

"Il va voter par correspondance", précise à l'AFP Jill Stuckey, en charge de plusieurs sites historiques liés à l'ancien président et amie de longue date de la famille Carter.

Dans les jardins de Plains, pourtant, les panneaux de soutien au républicain Donald Trump se font plus nombreux que ceux pour la démocrate Kamala Harris.

Une entorse qui n'a pourtant rien de très surprenant dans cette région rurale, où la population blanche évangélique est importante.

Mais, particularité de Plains: ici, il n'est pas rare de voir cohabiter les noms de Trump et de Carter. Ci et là, des panneaux célébrant le centenaire de l'ancien président démocrate et d'autres appelant à voter pour le républicain en novembre sont ainsi accolés.