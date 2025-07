L'année blanche, "une très mauvaise solution" pour Coquerel (LFI)

L'année blanche, consistant en un gel des dépenses publiques à leur niveau de cette année pour réduire le déficit budgétaire en 2026, serait une "très mauvaise solution", a affirmé dimanche le président de la commission des Finances, Éric Coquerel (LFI), sur LCI.

Citant une étude de l'Institut des politiques publiques, M. Coquerel a souligné qu'une telle mesure rapporterait "un peu moins de six milliards", avec des "effets récessifs (...) surtout pour les plus défavorisés".

"Pour la consommation, ça va être très mauvais (...) Je pense que c'est une très mauvaise solution", a dit le député de Seine-Saint-Denis, qui prône pour sa part un "gros nettoyage" dans les niches fiscales, et d'augmenter les impôts des plus riches et des grandes entreprises (taxe "Zucman" sur le patrimoine, "taxe Zucman" sur les multinationales, ISF climatique...).

Le gouvernement veut faire un effort total de 40 milliards d'euros pour le budget 2026, réparti entre l'État, la Sécurité sociale et les collectivités locales, afin de respecter l'objectif de diminution du déficit public.

Une "année blanche", qui consisterait à geler retraites, prestations sociales et barème de l'impôt sur le revenu, engendrerait un gain budgétaire de 5,7 milliards d'euros, a estimé fin juin l'Institut des politiques publiques (IPP) à propos de cette piste d'économies régulièrement évoquée.

Invité d'Europe 1, le vice-président délégué de LR, François-Xavier Bellamy a lui aussi estimé dimanche que ce serait "l'inverse de la bonne stratégie", invitant à "s'attaquer de très près à la dépense sociale dans notre pays, qui est devenu (...) un problème majeur", citant le RSA et les allocations chômage.

Même son de cloche du côté du vice-président du RN, Sébastien Chenu, qui a fustigé dans le JDD "une logique de coups de rabot, d'ajustements à la marge", quand il faudrait "changer de logique" et "ouvrir enfin les vrais dossiers: agences d'État, immigration, contribution à l'UE".