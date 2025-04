L'Arabie saoudite et la Qatar vont régler la dette syrienne de 15 millions de dollars

L'Arabie saoudite et le Qatar ont annoncé, dimanche 27 avril 2025, qu'ils allaient régler la dette de la Syrie auprès de la Banque mondiale. Il s'agit d'un montant d'environ 15 millions de dollars, selon un communiqué conjoint publié par l'agence de presse officielle saoudienne (SPA).

"Les ministères des Finances du royaume d'Arabie saoudite et de l'État du Qatar annoncent conjointement leur engagement à régler les arriérés de la Syrie auprès de la Banque mondiale, pour un montant d'environ 15 millions de dollars", précise le communiqué.

Cette déclaration intervient quelques jours après que le gouverneur de la banque centrale syrienne et le ministre des Finances ont participé aux réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale, une première depuis plus de vingt ans.

"Cet engagement ouvrira la voie à la reprise du soutien et des opérations du Groupe de la Banque mondiale en Syrie, après une suspension de plus de 14 ans", ajoute le communiqué : "Il permettra également à la Syrie d'accéder à un soutien financier à court terme pour le développement de secteurs critiques."

Les infrastructures détruites par la guerre

Une grande partie des infrastructures du pays a été détruite par près de quatorze années de guerre, déclenchée par la répression de manifestations pro-démocratie par le président déchu Bachar al-Assad.

(Re)lire Syrie : l'après Bachar al-Assad

Chassé du pouvoir lors d'une offensive éclair menée par une coalition islamiste en décembre, Assad a laissé place à un nouveau gouvernement qui s'emploie désormais à restaurer les relations internationales de la Syrie, longtemps isolée sous son régime.

Les nouvelles autorités s'efforcent également de renouer avec les institutions internationales afin de soutenir la reconstruction du pays, relancer l'économie et obtenir la levée des sanctions. La Banque mondiale avait suspendu ses opérations en Syrie au début du conflit. Les autorités syriennes tablent sur les riches États du Golfe pour la reconstruction du pays.