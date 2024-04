Large mobilisation anti-Netanyahu en Israël après six mois de guerre

Manifestation, le 6 avril 2024 à Tel-Aviv, contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et pour réclamer la libération des 129 otages toujours captifs, dont 34 sont morts selon l'armée, sur les quelque 250 enlevés le 7 octobre lors de l'attaque sans précédent du Hamas

Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté contre Benjamin Netanyahu samedi soir en Israël, le pays entrant dimanche dans son 7e mois de guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza.

A Tel-Aviv, 100.000 personnes, selon les organisateurs, se sont massées "place de la démocratie", une intersection ainsi rebaptisée depuis les défilés monstres de 2023 contre un projet de réforme de la justice défendu par le Premier ministre mais qui n'a pas abouti.

Fichier vidéo Brandissant des caricatures de "Bibi" et des slogans hostiles au dirigeant du Likoud (droite) mis en cause dans plusieurs procédures judiciaires, notamment pour corruption, ils ont réclamé sa démission sans délai en exigeant "des élections, maintenant", selon des correspondants de l'AFP.

Les manifestants ont ensuite rallié d'autres protestataires réclamant une solution négociée pour la libération des 129 otages toujours captifs, dont 34 sont morts selon l'armée, sur les quelque 250 enlevés le 7 octobre lors de l'attaque sans précédent du Hamas dans le sud d'Israël.

Au moins une personne a été arrêtée et une policière blessée lors d'échauffourées avec les forces de l'ordre, selon la police, qui a en outre annoncé l'arrestation d'un automobiliste ayant légèrement blessé trois personnes après avoir foncé sur la foule alors que les manifestants se dispersaient, sans plus de détail.

Des manifestations se sont également tenues dans une cinquantaine d'autres localités. A Césarée, au nord de Tel-Aviv, des heurts ont opposé la police et les manifestants qui tentaient de s'approcher de la résidence privée de M. Netanyahu, et une personne a été arrêtée, selon les médias israéliens.

S'exprimant au cours d'une manifestation à Kfar Saba, au nord-est de Tel-Aviv, le chef de l'opposition, le centriste Yaïr Lapid, a lui aussi appelé à la tenue de nouvelles législatives.

Fichier vidéo "Ils n'ont rien appris. Ils n'ont pas changé. Tant que nous ne les renverrons pas, ils ne permettront pas à ce pays d'avancer", a-t-il lancé avant de s'envoler pour Washington pour y rencontrer de hauts responsables américains.

Dimanche, une manifestation pour la libération des otages doit se tenir à partir de 18H00 (15H00 GMT) à Jérusalem alors que l'armée a annoncé samedi avoir récupéré dans la bande de Gaza le corps d'un otage, Elad Katzir, tué, selon elle, à la mi-janvier par ses ravisseurs.

L'attaque du Hamas le 7 octobre a entraîné la mort de 1.170 personnes en Israël, en majorité des civils tués le jour même, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles israéliennes.

L'offensive militaire israélienne lancée en représailles a fait plus de 33.100 morts en six mois, selon le ministère de la Santé du mouvement islamiste palestinien et provoqué un désastre humanitaire avec la majorité des 2,4 millions d'habitants menacés de famine, d'après l'ONU.