L'armée israélienne appelle à l'évacuation d'une tour d'habitation de Gaza-ville

Le
07 Sep. 2025 à 14h33 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Des Palestiniens inspectent les décombres après qu'une frappe israélienne a détruit la mosquée al-Tawheed Wal Sunna dans le quartier de Daraj à Gaza, le 7 septembre 2025

L'armée israélienne a appelé dimanche la population à évacuer les environs d'une tour située dans le sud-ouest de la ville de Gaza, en prévision d'un bombardement à venir sur cet immeuble, au lendemain d'une annonce similaire.

"Alerte urgente aux habitants de la ville de Gaza [...] et en particulier à ceux qui se trouvent dans l'immeuble Al-Rouya [...] ou dans les tentes avoisinantes", annonce un message diffusé sur les réseaux sociaux par le colonel Avichay Adraee, porte-parole arabophone de l'armée, accompagné d'une vue aérienne montrant l'immeuble marqué en rouge dans son environnement.

"Les forces [israéliennes] attaqueront le bâtiment prochainement en raison de la présence d'infrastructures terroristes [du mouvement islamiste palestinien] Hamas à l'intérieur ou à proximité", ajoute le colonel Adraee.

Le même message avait été diffusé samedi mais la tour n'a pas été frappée depuis cette annonce.

Vendredi et samedi, les forces israéliennes, après un appel à les évacuer, ont détruit deux autres tours d'habitations à Gaza-ville, accusant le Hamas, qui dénonce des "mensonges", d'utiliser ces bâtiments pour opérer.

Des Palestiniens cherchent des objets à récupérer sur le site de l'effondrement de la tour Soussi, détruite par des bombardements israéliens, à Gaza, le 6 septembre 2025

Samedi, l'armée a appelé la population de Gaza-ville (nord) à évacuer vers la zone déclarée "humanitaire" d'al-Mawassi (sud), qui comprend selon elle des "infrastructures humanitaires", et est approvisionnée en nourriture et médicaments.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a annoncé dimanche une extension des opérations militaires dans et autour de Gaza, dont l'objectif déclaré est de prendre le contrôle de la ville.

Il a affirmé qu'environ 100.000 personnes avaient déjà quitté Gaza-ville, la plus grande du territoire palestinien. Selon des estimations récentes de l'ONU, près d'un million de personnes vivent dans et autour de la ville.

Des Palestiniens déplacés récupèrent leurs biens au milieu des décombres, dans la cour de l'école al-Farabi transformée en abri, touchée par une frappe israélienne, dans la ville de Gaza, le 7 septembre 2025

Ni l'armée ni le gouvernement Netanyahu n'ont officiellement annoncé jusque là le début d'une offensive de grande envergure contre Gaza-ville, approuvée en août.

Mais l'armée a intensifié ces dernières semaines ses bombardements ainsi que ses opérations au sol dans et autour de la ville.

L'armée affirme contrôler 40% de cette agglomération, qu'elle présente comme le dernier grand bastion du mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza ravagée par 23 mois de guerre. Celle-ci a été déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023 contre Israël.

