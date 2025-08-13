L'armée israélienne a "approuvé" le nouveau plan des opérations pour Gaza

Le
13 Aoû. 2025 à 08h46 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Le chef de l'armée israélienne Eyal Zamir à Nahal Oz le 20 avril 2018

AFP/Archives
THOMAS COEX
Le chef de l'armée israélienne a "approuvé" le nouveau plan des opérations militaires "à venir à Gaza", indique un communiqué de l'armée publié mercredi.

"Le chef d'état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir, a tenu aujourd'hui (mercredi) une discussion au cours de laquelle il a approuvé le cadre principal du plan opérationnel de l'armée dans la bande de Gaza", selon le texte qui ne donne cependant aucune précision sur le calendrier.

Sur ordre du cabinet militaire du Premier ministre Benjamin Netanyahu, l'armée se prépare à lancer une nouvelle phase de ses opérations militaires à Gaza pour y libérer tous les otages israéliens et y "vaincre" le Hamas, selon ses objectifs affichés.

L'armée entend prendre le contrôle de la ville de Gaza et de camps de réfugiés voisins, l'une des zones les plus densément peuplées du territoire palestinien assiégé et ravagé par plus de 22 mois de guerre.

Au cours des discussions mercredi, "les actions menées par l'armée jusqu'à présent ont été présentées, notamment la frappe dans la zone de Zeitoun qui a commencé hier mardi", ajoute le communiqué.

Le quartier de Zeitoun, dans la ville de Gaza, a été ces trois derniers jours la cible de nombreux bombardements aériens, selon des témoignages des habitants, qui ont également fait état de bombardements dans le quartier voisin de Tel al-Hawa.

"Extrêmement intenses"

Abou Ahmed Abbas (46 ans), dont la maison a été détruite à Tel al-Hawa et qui vit actuellement dans une tente dans la région de Zeitoun, a témoigné à l'AFP: "depuis plusieurs jours, des chars avancent à l'est de la rue Salah al-Din, dans la partie sud-est du quartier de Zeitoun, en détruisant des maisons. Des chars avancent également dans la partie sud de Tel al-Hawa, démolissant des maisons puis se retirant vers l'axe Netzarim.

Ce n'est pas la première fois que des chars avancent à Zeitoun et Tel al-Hawa. Je ne sais pas si cela fait partie d'un plan pour occuper Gaza", a expliqué cet habitant.

"Mais les frappes aériennes sont extrêmement intenses, elles se sont intensifiées, et il y a aussi des tirs d'artillerie depuis dimanche dernier. Chaque nuit, nous entendons des frappes et des explosions", a-t-il observé.

Benjamin Netanyahu avait affirmé dimanche qu'Israël contrôlait militairement "70 à 75%" de la bande de Gaza et qu'il restait à prendre la ville de Gaza ainsi que des secteurs du centre du territoire palestinien.

Le plan "ne vise pas à occuper Gaza, mais à la démilitariser", a-t-il dit, énumérant les objectifs d'Israël: "Premièrement, désarmer le Hamas. Deuxièmement, tous les otages sont libérés. Troisièmement, Gaza est démilitarisée. Quatrièmement, Israël exerce un contrôle de sécurité prépondérant. Et cinquièmement, une administration civile pacifique non israélienne".

L'attaque du Hamas qui a déclenché la guerre le 7 octobre 2023 a entraîné du côté israélien la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles.

Les représailles israéliennes à Gaza ont fait 61.599 morts, majoritairement des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.

Dans son communiqué mercredi, le chef d'état-major a souligné au passage "l'importance d'accroître la disponibilité et la préparation des troupes pour le recrutement de réservistes", une question politique épineuse alors que les ultra-orhodoxes, qui représentent potentiellement des dizaines de milliers d'hommes, refusent la conscription et donc manquent à l'appel pour la réserve.

