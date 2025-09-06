L'armée israélienne détruit une nouvelle tour à Gaza-ville, qu'elle appelle à évacuer

Par Equipe de l'AFP dans la bande de Gaza

Des Palestiniens fuyant le nord de la bande de Gaza vers le sud du territoire, près du camp de Nousseirat (centre) le 5 septembre 2025

L'armée israélienne a détruit samedi une nouvelle tour d'habitation dans la ville de Gaza, dont elle a appelé la population à partir vers une zone qu'elle a déclarée "humanitaire", en prévision d'un assaut au sol à près de 23 mois de guerre.

Le colonel Avichay Adraee, porte-parole arabophone de l'armée, a lancé cet appel sur les réseaux sociaux alors que l'ONU, qui estime à environ un million la population de la région, a averti d'un "désastre" en cas d'expansion de l'offensive sur la ville de Gaza.

L'armée a ensuite annoncé avoir frappé une tour -identifiée par des témoins auprès de l'AFP comme la tour Soussi- dans un périmètre du sud-ouest de la ville qu'elle avait appelé un peu plus tôt à évacuer, au lendemain du bombardement d'un bâtiment similaire.

"Nous continuons", a écrit sur X le ministre de la Défense, Israël Katz, reprenant une vidéo circulant sur les réseaux sociaux et montrant le bâtiment d'une quinzaine d'étages s'effondrer dans un grand nuage de poussière.

Vendredi, l'armée israélienne avait prévenu qu'elle ciblerait les "infrastructures terroristes" dans la ville de Gaza, en particulier les tours d'habitation. Elle accuse le Hamas, qui a fustigé des "mensonges éhontés", d'utiliser ces bâtiments pour opérer.

L'armée, qui dit contrôler environ 75% de la bande de Gaza et 40% de Gaza-ville affirme vouloir s'en emparer pour venir à bout du Hamas et libérer les otages qu'il retient encore.

Le mouvement islamiste palestinien a accepté en août une proposition de trêve et libération des otages présentée par les médiateurs (Egypte, Etats-Unis et Qatar). Mais le gouvernement de Benjamin Netanyahu exige qu'il rende les armes et dit vouloir prendre le contrôle sécuritaire de la bande de Gaza.

"Ca va être terrible"

Le président américain, Donald Trump, a affirmé vendredi que les Etats-Unis étaient "en négociation approfondie avec le Hamas", dont l'attaque sans précédent en Israël le 7 octobre 2023 a déclenché la guerre.

"Nous leur disons: +Libérez-les (otages NDLR) tous immédiatement", sinon "ça va être terrible", a-t-il dit.

Fichier vidéo Selon l'armée israélienne 47 captifs restent retenus à Gaza, dont 27 présumés morts, sur un total de 251 personnes enlevées le 7-Octobre.

Dans son appel à évacuer la ville de Gaza, la plus grande du territoire palestinien, le colonel Adraee précise que pour "faciliter le départ des habitants", le secteur côtier d'Al-Mawasi, plus au sud, est déclaré "zone humanitaire".

Des Palestiniens fuyant le nord de la bande de Gaza vers le sud, près de Nousseirat, dans le centre du territoire palestinien, le 5 septembre 2025 AFP

Selon l'armée, cette zone comprend des "infrastructures humanitaires essentielles", et est approvisionnée notamment en nourriture et médicaments.

Depuis le début de la guerre, qui a ravagé la bande de Gaza, désormais en proie à la famine sur 20% du territoire selon l'ONU, l'armée a souvent bombardé des zones déclarées "humanitaires" et "sûres", affirmant y viser des combattants du Hamas.

"L'armée ment aux gens", s'indigne Abdelnasser Muchtaha, 48 ans, qui a quitté son quartier pilonné de Zeitoun pour camper à l'ouest de Gaza-ville et affirme vouloir "pour l'instant" rester sur place. Selon l'ONU, la quasi-totalité des plus de deux millions de Palestiniens dans la bande de Gaza ont été chassés de leurs foyers au moins une fois par les bombes et combats depuis le 7-Octobre.

Déplacé à Al-Mawasi, avec sa famille, Bassam al-Astal, 52 ans, assène que la zone n'est "ni humanitaire ni sûre": "c'est là qu'il y a chaque jour le plus de martyrs, il n'y a pas de place pour les tentes, pas de services humanitaires, pas d'eau, pas d'assainissement, pas d'aide alimentaire".

"Propagande diabolique"

Des proches et soutiens des otages du 7-Octobre toujours captifs à Gaza lâchent 700 ballons lors d'une manifestation à Tel-Aviv pour réclamer leur libération, après autant de jours de détention, le 5 septembre 2025 AFP

Le Hamas a diffusé vendredi une vidéo montrant deux otages - Guy Gilboa-Dalal et Alon Ohel - au moment où les proches et soutiens de ces captifs se mobilisaient une nouvelle fois à travers Israël, pour marquer leurs 700 jours de détention et réclamer leur retour.

La séquence montre M. Gilboa-Dalal demandant à M. Netanyahu de ne pas mener d'offensive dans la ville de Gaza.

"Aucune vidéo de propagande diabolique ne nous affaiblira ni n'émoussera notre détermination", a réagi le Premier ministre israélien, après s'être entretenu avec les parents des deux hommes, selon son bureau.

L'attaque du 7-Octobre a entraîné la mort de 1.219 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles.

Les représailles israéliennes ont fait au moins 64.368 morts à Gaza, en majorité des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.