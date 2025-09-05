L'armée israélienne frappe une tour dans la ville de Gaza, au 700e jour de la guerre

Frappe israélienne sur la tour Mushtaha, utilisée selon l'armée israélienne par le Hamas, dans la ville de Gaza, le 5 septembre 2025

L'armée israélienne a frappé vendredi une tour d'immeuble dans la ville de Gaza qu'Israël dit vouloir conquérir, au 700ème jour de la guerre dévastatrice dans le territoire palestinien avec le mouvement islamiste Hamas.

Près de deux ans après le début des hostilités, déclenchées par l'attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023, des proches d'otages enlevés ce jour-là manifestent de nouveau vendredi pour réclamer leur libération, et d'autres rassemblements sont prévus dans le pays.

Le Hamas a diffusé dans le même temps une vidéo dans laquelle figurent deux d'entre eux, l'un demandant au Premier ministre Benjamin Netanyahu d'obtenir sa libération.

Fichier vidéo Dans la bande de Gaza dévastée, assiégée et en proie à la famine selon l'ONU, la Défense civile locale a fait état vendredi de 29 morts dans l'offensive israélienne.

A Gaza-ville, l'armée israélienne a bombardé une tour d'immeuble, située dans le centre, qui s'est écroulée comme un château de cartes.

L'armée a indiqué avoir averti préalablement la population de la frappe "afin de limiter les dommages causés aux civils".

"Enfants terrifiés"

"Mon mari m'a dit qu'il avait vu les habitants de la tour Mushtaha jeter leurs affaires depuis les étages supérieurs pour les emporter et fuir avant le bombardement. Moins d'une demi-heure après les ordres d'évacuation, la tour a été bombardée", a dit à l'AFP Arej Ahmed, 50 ans, déplacée du nord-ouest de la ville de Gaza vers une tente dans le sud-ouest.

Fichier vidéo L'armée a indiqué dans un communiqué que le Hamas avait installé dans la tour "des infrastructures utilisées pour préparer et mener des attaques" contre l'armée israélienne.

"Dans les jours qui viennent, l'armée effectuera des frappes précises et ciblées contre des infrastructures terroristes", a-t-elle encore indiqué, précisant que les tours d'immeubles seraient en particulier ciblées.

"Le verrou des portes de l'enfer à Gaza a sauté", a déclaré auparavant le ministre de la Défense Israël Katz dans un communiqué.

"Les nouvelles selon lesquelles Israël commence à bombarder des tours (...) sont terrifiantes. Tout le monde a peur", a déclaré Ahmed Abou Woutfa, 45 ans, qui vit au cinquième étage d'un immeuble, dans l'ouest de la ville de Gaza. "Mes enfants sont terrifiés", ajoute-t-il.

Des enfants palestiniens affluent à une distribution d'eau à Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 4 septembre 2025 AFP

L'armée israélienne, qui dit contrôler environ 75% de la bande de Gaza et 40% de Gaza-ville, dit vouloir s'emparer de cette agglomération qu'elle présente comme le dernier grand bastion du Hamas dans le territoire palestinien.

Selon un haut responsable militaire israélien, "un million" de personnes pourraient quitter Gaza-ville dans le nord en direction du sud du territoire.

Les frappes de l'aviation israélienne contre des immeubles et des tentes de personnes déplacées ont fait 19 morts vendredi dans plusieurs quartiers de la ville et de sa périphérie, a indiqué la Défense civile dans un communiqué transmis à l'AFP.

Dix autres personnes ont péri ailleurs dans le territoire, a ajouté cette organisation de premiers secours qui opère sous l'autorité du Hamas.

Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne a dit ne pas être en mesure de commenter les informations sur ces frappes.

Vidéos d'otages

Compte tenu des restrictions imposées aux médias à Gaza et des difficultés d'accès sur le terrain, l'AFP n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante le bilan de la Défense civile.

Une installation enjoignant au président américain Donal Trump de faire pression sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour la libération des otages à Gaza, mise en place au 700e jour de leur détention, le 5 septembre 2025 AFP

Le gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dit vouloir détruire le Hamas, qui a pris le pouvoir dans la bande de Gaza en 2007, et prendre le contrôle sécuritaire du territoire situé à la frontière sud d'Israël.

Mais après près de 23 mois de guerre, il est confronté à une très forte pression, en Israël comme à l'étranger, pour faire taire les armes et obtenir la libération des otages.

La branche armée du Hamas, les Brigades Ezzedine al-Qassam, a diffusé vendredi une vidéo de deux otages israéliens, des images que l'AFP n'était pas en mesure d'authentifier.

L'un d'eux, présenté comme Guy Gilboa-Dalal par les médias israéliens, demande à M. Netanyahu de ne pas mener d'offensive sur la ville de Gaza.

Le second otage apparaissant à la fin de la séquence est Alon Ohel, dont aucune image filmée n'avait jusque-là été diffusée depuis son enlèvement, contrairement à M. Gilboa-Dalal.

L'armée israélienne avait indiqué dimanche avoir tué le porte-parole des Brigades Ezzedine al-Qassam, Abou Obeida.

L'attaque du 7-Octobre a entraîné la mort de 1.219 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles. Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 47 restent otages à Gaza dont 25 sont décédées selon l'armée israélienne.

La campagne de représailles israélienne a fait au moins 64.300 morts à Gaza, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.