L'armée israélienne menace de détruire Gaza-ville: quels sont ses objectifs?

Israël a commencé à encercler la ville de Gaza et menace de la détruire si le Hamas "n'accepte pas les conditions posées par Israël", "principalement la libération de tous les otages et le désarmement" du mouvement islamiste palestinien. Jeudi, les bombardements se sont poursuivis dans l'enclave et l'armée israélienne a enjoint les hôpitaux et les ONG opérant dans le nord de la bande de Gaza à se préparer à une "évacuation complète".

Un soldat israélien se tient au sommet d'un char stationné dans une zone près de la frontière israélo-gazaouie, vu du sud d'Israël, le mercredi 20 août 2025.

Les premières opérations israéliennes visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza et des camps de réfugiés du centre du territoire, considérés par Israël comme les derniers bastions du Hamas, ont commencé. Ce jeudi 21 août, deux brigades d'infanterie et une de blindés ont commencé à encercler la ville de Gaza, dans le nord de l'enclave palestinienne et de nombreux habitants ont fui le secteur.

Dans un communiqué, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a demandé à ce que "le délai pour s'emparer des derniers bastions terroristes et vaincre le Hamas soit raccourci", sans donner de date. "Nous allons intensifier nos frappes contre le Hamas à Gaza. Nous avons commencé des opérations préliminaires et nos forces sont en périphérie de la ville", a lui déclaré le général Effie Defrin, porte-parole de l'armée.

"Gaza deviendra Rafah ou Beit Hanoun"

Ce vendredi, le ministre israélien de la Défense Israël Katz a averti sur X que "les portes de l'enfer s'ouvriront sur les meurtriers et les violeurs du Hamas à Gaza, jusqu'à ce qu'ils acceptent les conditions posées par Israël pour mettre fin à la guerre, principalement la libération de tous les otages et le désarmement" du mouvement islamiste palestinien.

"S'ils n'acceptent pas, Gaza, la capitale du Hamas, deviendra Rafah ou Beit Hanoun", a-t-il ajouté, faisant référence à deux villes de la bande de Gaza largement rasées par Israël dans la guerre qui l'oppose au Hamas depuis bientôt deux ans.

Ces opérations interviennent alors qu'Israël n'a pas répondu à une proposition de trêve des médiateurs (Égypte, Qatar et États-Unis), qui prévoyait une pause dans les combats, en échange de la remise de dix otages vivants et de corps de captifs décédés, et qui a été acceptée par le Hamas.

"Une attaque d'une ampleur inédite" de la branche armée du Hamas

Mercredi 20 août, le ministre de la Défense, Israël Katz, a "approuvé le plan d'attaque". Le porte-parole de l'armée a également affirmé vouloir "créer les conditions pour ramener les otages". Pour cela, l'armée israélienne prévoit de faire intervenir cinq divisions de l'armée, composées de dizaines de milliers de soldats, et a déjà adressé des ordres de mobilisation à 60.000 réservistes supplémentaires pour le mois de septembre.

Cette photo satellite prise par Planet Labs PBC montre la partie nord de la ville de Gaza et Jabaliya dans la bande de Gaza, mercredi 20 août 2025. (Planet Labs PBC via Associated Press)

Sur le terrain, les bombardements ont continué à Gaza-ville, en particulier dans les secteurs périphériques de Jabalia et Nazla (nord-ouest) et de Sabra, un quartier oriental déjà pilonné depuis une semaine comme celui voisin de Zeitoun, selon des témoins. Une journaliste de l'AFP, du côté israélien de la frontière, a entendu jeudi de très fortes explosions provenant de la ville de Gaza, dont au moins une après un bombardement par un avion militaire.

Mercredi 20 août, l'armée israélienne a également indiqué dans un communiqué avoir repoussé "une attaque d'une ampleur inédite" de la branche armée du Hamas, les brigades al-Qassam, qui affirme de son côté avoir tué plusieurs soldats israéliens au sud de Khan Younès, une information confirmée par Israël.

Selon le Hamas, l'attaque a duré plusieurs heures, et un des combattants a fait des victimes en se faisant exploser parmi les soldats. Cette attaque montre que la branche armée du Hamas est encore en état de mener des attaques ciblant directement les soldats israéliens.

"C'est juste la panique et la peur"

Invité sur TV5MONDE ce jeudi 21 août, le journaliste palestinien Rami Abou Jamous décrivait la situation sur place: "On ne se prépare pas, c'est juste la panique et la peur. On sait très bien de quoi cette armée est capable quand ils vont faire une incursion terrestre, on a déjà l'expérience des massacres et des tueries. Mais surtout, il n'y a plus de place, (...) Il n'y a pas d'endroits où aller. La majorité de la population de Gaza vit sur 20% de la surface de la bande de Gaza. Si on veut se déplacer vers le sud, ça veut dire que 2,3 millions de personnes vont être sur 10% du territoire qu'il reste de la bande de Gaza, donc sur 30 kilomètres carrés. Il n'y a plus de place."

On est devant un carrefour. Soit c'est l'arrêt total de la guerre, et on espère avec toute la population de Gaza que ça va être l'arrêt de la guerre avec l'accord de cessez-le-feu. Soit c'est la déportation de 2,3 millions de personnes.

Rami Abou Jamous, journaliste toujours présent à Gaza

L'armée israélienne a annoncé avoir commencé à appeler hôpitaux et responsables médicaux de Gaza-ville pour les prévenir d'une prochaine "évacuation complète" et leur enjoindre de "préparer un plan pour transférer le matériel médical du nord au sud".

"Cela nécessite que vous prépariez un plan pour transférer le matériel médical du nord au sud, afin que vous puissiez fournir des soins à tous les patients dans le sud et préparer les hôpitaux à recevoir les patients venant du nord", a expliqué l'armée israélienne dans un communiqué.

Cette évacuation a été rejetée par le ministère de la Santé gazaoui, selon lequel "une telle mesure priverait plus d'un million de personnes de leur droit aux soins médicaux et exposerait la vie des résidents, des patients et des blessés à un danger imminent".

Ces manœuvres font partie du plan présenté début août par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et décrit par ce dernier comme étant le "meilleur moyen de terminer la guerre", avec l'objectif affiché de "vaincre le Hamas". Validé rapidement après sa présentation par le cabinet de sécurité israélien, il prévoit "cinq principes pour conclure la guerre": le désarmement du Hamas, la libération des otages, la démilitarisation de Gaza, l'exercice d'un contrôle de sécurité israélien, et la mise en place d'une administration civile pacifique non-israélienne, "qui ne soit ni le Hamas, ni l'Autorité palestinienne".

Le plan a été vivement critiqué par la communauté internationale et a poussé plusieurs dizaines de milliers d'Israéliens à manifester pour s'y opposer. Dans une déclaration commune, une vingtaine de pays arabes et musulmans ont dénoncé "une violation flagrante du droit international", alors que le dernier bilan dans l'enclave palestinienne fait état de 62.192 morts et de 157.114 blessés, et qu'Amnesty International dénonce une "une campagne de famine délibérée".

Les proches et les sympathisants des otages détenus par le Hamas participent à une manifestation pour réclamer leur libération immédiate et appeler à la fin de la guerre dans la bande de Gaza, alors qu'ils défilent sur une route près de la frontière entre Israël et Gaza, dans le sud d'Israël, le mercredi 20 août 2025. (Photo Associated Press/Maya Levin)

En parallèle, Israël a approuvé mercredi un plan de colonisation majeur en Cisjordanie. Ce projet, qui vise à construire 3.400 logements en Cisjordanie occupée, couperait le territoire en deux et compromettrait donc toute continuité territoriale d'un éventuel État palestinien. Dans un communiqué commun, 21 pays dont la France et le Royaume-Uni, ont exprimé leur opposition au projet, "inacceptable", selon eux. Ils ont vivement condamné cette décision, dénonçant "une violation de la loi internationale".