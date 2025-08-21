L'armée israélienne resserre son étau sur la ville de Gaza

Le
21 Aoû. 2025 à 08h19 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Hervé BAR
© 2025 AFP
Des Palestiniens se précipitent pour se mettre à l'abri après qu'une frappe israélienne a touché un immeuble à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, le 20 août 2025

Des Palestiniens se précipitent pour se mettre à l'abri après qu'une frappe israélienne a touché un immeuble à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, le 20 août 2025

AFP
BASHAR TALEB
Partager 5 minutes de lecture

L'armée israélienne resserre son étau sur la ville de Gaza, où ses troupes ont lancé de premières opérations et poursuivi leurs bombardements jeudi avec l'objectif de prendre, selon elle, ce dernier grand bastion du Hamas dans le territoire palestinien.

Cinq divisions de l'armée, composées de dizaines de milliers de soldats, doivent participer à cette offensive, selon l'armée, qui va rappeler pour début septembre 60.000 réservistes supplémentaires.

Cette opération est lancée alors qu'Israël n'a pas formellement réagi à la proposition des médiateurs sur une trêve associée à une libération d'otages retenus à Gaza, et acceptée par le mouvement islamiste palestinien Hamas.

"Nous allons intensifier nos frappes contre le Hamas à Gaza. Nous avons commencé des opérations préliminaires pour l'attaque", a annoncé mercredi le porte-parole de l'armée, le général Effie Defrin. "Nos forces sont en périphérie de la ville. Nous allons créer les conditions pour ramener les otages."

Le cabinet de sécurité présidé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu a approuvé début août un plan pour s'emparer de Gaza-ville et de camps de réfugiés du centre du territoire, pour prendre le contrôle sécuritaire de toute la bande de Gaza et libérer les otages.

Quarante-neuf otages, dont 27 morts selon l'armée, y sont toujours captifs sur les 251 enlevés lors de l'attaque sans précédent menée le 7 octobre 2023 par le Hamas contre Israël, qui a déclenché la guerre à Gaza.

"Guérilla en difficulté"

Une camionnette sur laquelle sont accrochés des photos d'otages israéliens ainsi que des drapeaux garée lors d'une manifestation près du kibboutz Beeri, dans le sud d'Israël, appelant à la libération des otages retenus à Gaza, le 20 août 2025

Une camionnette sur laquelle sont accrochés des photos d'otages israéliens ainsi que des drapeaux garée lors d'une manifestation près du kibboutz Beeri, dans le sud d'Israël, appelant à la libération des otages retenus à Gaza, le 20 août 2025

AFP
AHMAD GHARABLI

L'armée israélienne assiège les plus de deux millions d'habitants dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre et contrôle aujourd'hui environ 75% du territoire palestinien, où elle a lancé une offensive dévastatrice en riposte à l'attaque du Hamas, qui a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué un désastre humanitaire.

Depuis plus d'une semaine, plusieurs quartiers de Gaza, la plus grande ville du territoire située dans le nord, sont soumis à d'intenses bombardements aériens et d'artillerie, notamment ceux de Zeitoun et al-Sabra dans l'est.

Les bombardements se poursuivent jeudi, en particulier à Jabalia al-Balad et dans la zone d'al-Nazla (nord-ouest) et à al-Sabra, selon des témoins. De nombreux habitants à Gaza-ville ont fui les raids vers l'ouest et le sud.

"Le Hamas aujourd'hui n'est plus le même Hamas qu'avant. D'une organisation terroriste militaire structurée, il a été réduit à un groupe de guérilla affaibli et en difficulté", selon le général Defrin.

Photo prise depuis une position à la frontière entre Israël et la bande de Gaza montrant de la fumée au-dessus d'un secteur du territoire palestinien et des véhicules militaires après une frappe israélienne, le 20 août 2025

Photo prise depuis une position à la frontière entre Israël et la bande de Gaza montrant de la fumée au-dessus d'un secteur du territoire palestinien et des véhicules militaires après une frappe israélienne, le 20 août 2025

AFP
AHMAD GHARABLI

Depuis mi-mai, "de hauts responsables (du Hamas) et environ 2.000 terroristes ont été éliminés, cinq divisions opèrent sur le terrain, deux corridors clés ont été établis, et environ 10.000 cibles ont été frappées", a-t-il dit.

Mercredi, le ministre de la Défense Israël Katz "a approuvé" le plan d'attaque à Gaza-ville, et selon la presse israélienne, M. Netanyahu devait réunir jeudi son gouvernement pour une approbation finale.

Le Premier ministre a ordonné "que le délai pour s'emparer des derniers bastions terroristes et vaincre le Hamas soit raccourci", sans donner de date.

"Mépris flagrant"

Des Palestiniens courent vers un lieu où des colis d'aide humanitaire sont largués par un avion militaire près de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, le 20 août 2025

Des Palestiniens courent vers un lieu où des colis d'aide humanitaire sont largués par un avion militaire près de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, le 20 août 2025

AFP
BASHAR TALEB

Pour le Hamas, l'opération contre Gaza-ville "témoigne d'un mépris flagrant des efforts déployés par les médiateurs", en vue d'un accord de cessez-le-feu. Le mouvement a accusé M. Netanyahu d'être "le véritable obstacle à tout accord" et de "ne pas se soucier de la vie" des otages.

Lundi, le Hamas a annoncé avoir accepté cette proposition des médiateurs - Egypte, Qatar et Etats-Unis- pour une trêve de 60 jours assortie de la libération des otages en deux étapes.

Une source gouvernementale israélienne a affirmé que le gouvernement n'avait "pas changé" de politique et continuait "d'exiger la libération" de tous les otages "conformément aux principes fixés par le cabinet pour mettre fin à la guerre".

La proposition, basée sur un précédent plan américain, prévoit une trêve de 60 jours, la remise de 10 otages vivants et des dépouilles de 18 otages décédés en échange de la libération de prisonniers palestiniens, ainsi que l'entrée de plus d'aide humanitaire à Gaza, selon des sources du Hamas et du Jihad islamique, son allié.

Les captifs restants seraient libérés lors d'une deuxième échange, dans le délai de la trêve, durant laquelle doivent se tenir des négociations en vue d'un cessez-le-feu permanent.

Zones de la bande de Gaza sous ordre d'évacuation ou militarisées par Israël

Carte montrant les zones de la bande de Gaza militarisées par Israël ou soumises à des ordres d'évacuation non révoqués, selon les dernières données disponibles de l'Ocha au 20 août 2025

AFP
Olivia BUGAULT, Pauline PAILLASSA, Julie PEREIRA

Selon le Bureau de l'ONU des droits de l'Homme dans les territoires palestiniens occupés, les bombardements israéliens sur Gaza-ville "ont entraîné un grand nombre de victimes civiles et des destructions à grande échelle".

"Des centaines de familles ont été contraintes de fuir (...) sans refuge sûr, dans des conditions humanitaires désastreuses, d'autres seraient encore piégées", s'alarme cette agence, pour qui l'opération israélienne "risque de déclencher une crise humanitaire sans précédent".

International

Dans le même thème - International

Le ministre français des Outre-mer Manuel Valls (C) est assis aux côtés du Haut Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie Jacques Billant (2e à gauche) et des membres de sa délégation lors d'une réunion avec les présidents des provinces et les ma
International

Nouvelle-Calédonie: Valls lance les travaux de mise en œuvre de l'accord de Bougival

Raphaël Glucksmann à Paris le 23 juin 2025
International

Glucksmann plaide pour "deux offres politiques" à gauche pour 2027

Le président américain Donald Trump et le gouverneur du Texas, Greg Abbott (d), lors d'une réunion avec des responsables locaux après des inondations meurtrières, le 11 juillet 2025 à Kerrville, au Texas
International

Sous pression de Trump, le Texas va adopter une nouvelle carte électorale

31.76904, 35.21633

À la une

International

Ukraine: vers un soutien aérien américain et des troupes européennes au sol?

Sport

AfroBasket 2025 en Angola: le Mali et le Sénégal, premiers qualifiés en demi-finales

Afrique

Présidentielle au Cameroun: la validité de la candidature de Paul Biya contestée par un autre candidat

International

Un Français emprisonné en Russie fait l'objet d'une enquête pour espionnage

Afrique

Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire: les parrainages, une bataille aux allures de pré-campagne

Afrique

RD Congo: "viols collectifs", '"exécutions sommaires"... Le M23 et les Wazalendo accusés d'"atrocités" par Amnesty

International

Thaïlande: la Première ministre suspendue témoigne à son procès en destitution

International

Israël : les ultra-orthodoxes contre la conscription

Entretien

"Une reconnaissance à minima": quels enjeux après la lettre de Macron reconnaissant que "la France a mené une guerre" au Cameroun?

TERRIENNES

Mondial de rugby : l'Américaine Ilona Maher, force de frappe du sport féminin