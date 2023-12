L'assaillant du pont Bir Hakeim, mélange d'islamisme radical et de troubles psychiatriques

La police scientifique sur les lieux d'une attaque au couteau et au marteau, près du pont Bir Hakeim, à Paris, le 2 décembre 2023

Arrêté samedi après avoir tué à Paris un touriste allemand à coups de couteau et s'en être pris à deux autres personnes armé d'un marteau, Armand Rajabpour-Miyandoab, jeune Français de région parisienne, était connu de la justice pour son islamisme radical et ses troubles psychiatriques.

Né en France en 1997 de parents iraniens, chez qui il réside dans l'Essonne, le jeune homme avait déjà été interpellé par le renseignement intérieur (DGSI) en 2016 pour un projet d'attaque à La Défense, un quartier d'affaires à l'ouest de Paris.

Il avait été condamné à cinq ans de prison et en était sorti en 2020 après quatre ans de détention, a précisé une source sécuritaire à l'AFP. Il avait été placé sous contrôle judiciaire et sous Micas, un dispositif administratif assorti de mesures comparables à celles d'un contrôle judiciaire, et visant à prévenir des actes de terrorisme.

Fichier vidéo Au moment des faits samedi, peu après 21H00, près du pont Bir Hakeim enjambant la Seine, il a crié "Allah Akbar" à plusieurs reprises, selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Connu pour troubles psychiatriques et islamisme radical, il avait suivi un traitement médical psychiatrique tout au long de sa détention et après sa sortie.

"Les premiers mois étaient encourageants", il semblait s'être "détaché de la religion" après sa remise en liberté, selon une source sécuritaire.

"Instable" et "influençable"

Mais cet homme à la personnalité "très influençable", "très instable", suscitait à nouveau des inquiétudes depuis le printemps-été 2022, selon cette source.

Périmètre de sécurité policier au pont Bir Hakeim, à Paris, après une attaque au couteau et au marteau, le 2 décembre 2023 AFP

Après son interpellation, il a déclaré aux policiers "qu'il en voulait à ce qu'il se passait à Gaza, que la France serait complice de ce que faisait Israël. Il aurait dit qu'il en avait marre de voir des musulmans mourir, tant en Afghanistan qu'en Palestine", a précisé le ministre de l'Intérieur.

"L'actualité récente pourrait l'avoir fait décompenser", juge la source sécuritaire.

Les enquêteurs vont aussi se pencher sur son suivi médical. "Est-ce qu'il était suivi médicalement comme il aurait dû l'être et comme il l'a été un temps? C'est un sujet qui se posera", dans l'enquête, selon la source sécuritaire.

Armand Rajabpour-Miyandoab avait une "activité numérique importante".

Très peu de temps avant son attaque, de façon "quasi concomitante", une vidéo de revendication de son acte a été postée sur les réseaux sociaux. L'assaillant y évoque notamment "l'actualité, le gouvernement ou le meurtre de musulmans innocents", selon la source sécuritaire.