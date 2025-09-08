L'Assemblée renverse Bayrou, Macron nommera son successeur dans les "tout prochains jours"

Le
08 Sep. 2025 à 01h50 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Baptiste PACE,Anne RENAUT, Sami ACEF
© 2025 AFP
François Bayrou quitte l'Assemblée nationale qui vient de renverser son gouvernement le 8 septembre 2025

François Bayrou quitte l'Assemblée nationale qui vient de renverser son gouvernement le 8 septembre 2025

AFP
STEPHANE DE SAKUTIN
Partager 4 minutes de lecture

L'Assemblée a renversé lundi François Bayrou, qui a échoué à obtenir la confiance des députés. Les regards sont désormais tournés vers Emmanuel Macron, qui nommera un nouveau Premier ministre "dans les tout prochains jours", en dépit des appels à la dissolution ou à sa démission.

Une demi-heure après le vote, l'Elysée a fait savoir qu'Emmanuel Macron recevrait mardi le chef du gouvernement pour "accepter la démission de son gouvernement".

Quant à François Bayrou, il souhaite "une passation la plus fluide possible pour que très rapidement, la prochaine équipe puisse se mettre au travail", a expliqué Matignon. Des réponses, indirectes, à ceux qui réclament le départ du chef de l'Etat ou une dissolution.

"Nous avons besoin, à la suite d'un mouvement dégagiste, d'un moment refondateur. Seule l'élection présidentielle" le permet, a réaffirmé Jean-Luc Mélenchon sur France 2.

"Un nouveau gouvernement, au vu de l'équation politique, ne passera probablement pas la discussion budgétaire", a affirmé Marine Le Pen, martelant que "la dissolution n'est pas pour (Emmanuel Macron) une option, mais une obligation".

François Bayrou engage la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée nationale, le 8 septembre 2025

François Bayrou engage la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée nationale, le 8 septembre 2025

AFP
Bertrand GUAY

La cheffe de file de l'extrême droite, qui a appris lundi la date de son procès en appel dans l'affaire des assistants d'eurodéputés, lui ayant valu une inéligibilité (13 janvier au 12 février 2026), se dit prête à "sacrifier" son mandat de députée pour porter son parti à Matignon.

La patronne des Ecologistes Marine Tondelier a, elle, appelé le chef de l'Etat à recevoir les chefs des partis de gauche avant de nommer le prochain Premier ministre.

Pression budgétaire et sociale

Plus tôt dans l'après-midi, François Bayrou avait défendu devant les députés son diagnostic sur l'état des finances publiques, qui engage "le pronostic vital" du pays, selon lui.

Le vote de confiance au gouvernement Bayrou : détail par groupe

Le vote de confiance au gouvernement Bayrou : détail par groupe

AFP
Paz PIZARRO, Valentina BRESCHI, Sylvie HUSSON

Sans conjurer le sort promis depuis quinze jours. Au terme d'un débat marqué par un sévère réquisitoire des oppositions, seuls 194 députés (macronistes, MoDem, Horizons et Républicains) ont voté pur la confiance.

Largement insuffisant face aux 364 voix conjuguées de ses opposants, allant du Rassemblement national à La France insoumise. Plus dommageable pour la coalition gouvernementale, 27 députés LR ont voté pour la confiance mais 13 ont voté contre, et 9 se sont abstenus.

Et si le résultat était attendu, il n'en reste pas moins historique: François Bayrou devient le Premier chef de gouvernement de la Ve République à échouer sur tel vote de confiance qu'il n'était pas obligé de solliciter, moins d'un an après la censure du gouvernement de Michel Barnier.

Plusieurs "pots de départ" ont été organisés en France pour fêter la future démission du M. Bayrou. "On voit passer les gouvernements successifs, mais au-delà des gouvernants c'est un changement de politique qu'il faut aujourd'hui", a relevé à Nantes Léo Sanson, 30 ans.

Les tractations pour remplacer le patron du MoDem sont déjà bien entamées, pressées par l'impératif du budget 2026.

Plusieurs dates plaident aussi pour une vacance courte: les mobilisations "Bloquons tout" le 10 septembre, syndicales le 18, ou la décision vendredi de l'agence Fitch qui pourrait dégrader la note de la dette française.

"Qu'il vienne nous chercher"

Le Parti socialiste s'est de nouveau placé au centre du jeu. "Les socialistes sont prêts", a martelé à la tribune le chef de leur groupe, apostrophant Emmanuel Macron : "qu'il vienne nous chercher".

Mais dans l'entourage du Président, peu voient Emmanuel Macron nommer le premier secrétaire du PS Olivier Faure, qui rejette lui-même l'idée d'un gouvernement "commun" avec des macronistes. Sur TF1, il a indiqué ne pas avoir été contacté par le président.

Le patron des Républicains Bruno Retailleau a prévenu: "hors de question" d'accepter un Premier ministre socialiste. Sur France 2, le ministre de l'Intérieur a assuré ne pas être "sur les rangs" pour Matignon.

Plus probable: la négociation d'un accord de non-censure par une personnalité de droite ou du centre. "Le plus stable, c'est le socle commun qui dialogue avec les socialistes", estime un proche du président.

Pour obtenir cet accord, Emmanuel Macron doit accepter "qu'il n'a plus de majorité" et qu'il "doit revoir ses politiques fiscales pour permettre la stabilité", a estimé sur LCI le leader de Place Publique, Raphaël Glucksmann.

Plusieurs noms circulent : les ministres Sébastien Lecornu (Armées), Gérald Darmanin (Justice), Catherine Vautrin (Travail et Santé), Éric Lombard (Économie), le président LR des Hauts-de-France Xavier Bertrand, l'ancien chef de la diplomatie et ex-socialiste Jean-Yves Le Drian...

Autre solution proposée dans les couloirs du Palais Bourbon lundi, un négociateur chargé de trouver un accord budgétaire. Le président de Renaissance Gabriel Attal a notamment plaidé pour un "accord d'intérêt général" de dix-huit mois jusqu'à la présidentielle.

International
FRANCE

Dans le même thème - International

jtchapter: Édito : 50 bateaux provenat de 44 pays quittent Tunis pour Gaza
International

Édito : 50 bateaux provenat de 44 pays quittent Tunis pour Gaza

jtchapter: Le Grand angle : la France s'enfonce dans la crise politique
International

Le Grand angle : la France s'enfonce dans la crise politique

jtchapter: L'Espagne accentue la pression sur Israël
International

L'Espagne accentue la pression sur Israël

48.85341, 2.34121

À la une

International

France: Bayrou renversé, qui pour diriger un gouvernement?

Profil

Mi-gourou, mi-chef de guerre... Qui est Joseph Kony, "le Messie sanglant" mis en accusations devant la CPI?

International

Pour Poutine, la conquête de l'Ukraine n'est "qu'un début", accuse le chancelier allemand

International

Attaque à Jérusalem-Est : au moins six morts et plusieurs blessés

International

Argentine: Milei nettement défait lors d'une importante élection-test, mais résolu à "accélérer"

International

Australie: la meurtrière aux champignons vénéneux condamnée à la prison à vie

International

Chili: 57 arrestations lors d'une marche en mémoire des victimes de la dictature

Terriennes

"Cela fait partie des préjudices sexistes induits par l'IA" : de fausses vidéos misogynes générées par l'intelligence artificielle inondent les réseaux sociaux

Reportage culture

Les images du retour sur scène de Mariam, cinq mois après la mort d'Amadou

International

Mostra de Venise : quand les cinéastes offrent à Gaza un premier rôle