L'attaque "précise et puissante" contre l'Iran a "atteint tous ses objectifs", dit Netanyahu

L'attaque aérienne menée samedi contre des cibles militaires en Iran était "précise et puissante" et a "atteint tous ses objectifs", a affirmé dimanche le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

"L'attaque a été précise et puissante, elle a atteint tous ses objectifs", a dit M. Netanyahu dans une première déclaration publique sur les frappes, lors d'une cérémonie pour le premier anniversaire hébraïque de l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre 2023.

"L'Iran a attaqué Israël avec des centaines de missiles balistiques et cette attaque a échoué", a-t-il rappelé en référence à l'attaque de missiles iraniens le 1er octobre, pour la plupart interceptés par la défense antimissile israélienne.

"Nous avions alors promis que nous réagirions avec force, et samedi à l'aube, nous avons tenu notre promesse. L'armée de l'air a attaqué en Iran et frappé les capacités de défense de l'Iran et de fabrication des missiles nous visant".