L'Australie va reconnaître l'Etat de Palestine

Le
11 Aoû. 2025 à 03h11 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Le Premier ministre Anthony Albanese le 11 août 2025 lors de l'annonce de son intention de reconnaître l'Etat de Palestine

Le Premier ministre Anthony Albanese le 11 août 2025 lors de l'annonce de son intention de reconnaître l'Etat de Palestine

AFP
Hilary Wardhaugh
L'Australie va reconnaître l'Etat de Palestine à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre, a annoncé le Premier ministre Anthony Albanese lundi.

"La paix ne peut être que temporaire" tant que les Israéliens et les Palestiniens ne disposent pas de leurs Etats, a déclaré le chef du gouvernement travailliste à la presse, ajoutant: "L'Australie va reconnaître le droit du peuple palestinien à un Etat qui lui est propre".

La guerre dans la bande de Gaza, déclenchée après l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël le 7 octobre 2023, a ravivé les velléités à reconnaître l'Etat de Palestine.

Les pressions internationales s'accentuent sur le gouvernement israélien pour trouver une issue au conflit, qui a conduit à une grave crise humanitaire dans l'enclave palestinienne assiégée. Les violences en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, se sont par ailleurs intensifiées depuis le début de la guerre à Gaza.

Au total, les trois quarts des Etats membres de l'ONU reconnaissent l'Etat de Palestine, proclamé par la direction palestinienne en exil à la fin des années 1980.

Cet acte diplomatique a été réalisé par une dizaine de pays depuis le début de la guerre à Gaza.

Fin juillet, l'Australie et 14 autres pays occidentaux, parmi lesquels la France et la Canada, avaient "invité" la communauté internationale à reconnaître un Etat de Palestine, à l'issue d'une conférence ministérielle à l'ONU pour une solution à deux Etats au conflit israélo-palestinien.

M. Albanese dit avoir reçu des garanties de la part de l'Autorité palestinienne, afin qu'"aucune place (ne soit donnée) aux terroristes du Hamas dans tout futur Etat palestinien".

International
AUSTRALIE

