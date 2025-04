Le chef de la diplomatie américaine à Paris pour des discussions sur l'Ukraine

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio est en visite à Paris jeudi pour des discussions sur le conflit en Ukraine notamment, première visite officielle du chef de la diplomatie américaine en France en pleine période de tension avec Washington.

M. Rubio, qui sera accompagné de l'émissaire spécial pour le Moyen-Orient Steve Witkoff, doit rencontrer le président Emmanuel Macron et le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot.

Il s'agira du troisième déplacement en Europe du responsable américain depuis sa prise de fonctions, après sa participation à la conférence sur la sécurité à Munich mi-février et une réunion de l'Otan à Bruxelles en mars.

Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump n'a eu de cesse de malmener ses alliés européens. Outre l'épineux dossier des droits de douane, il les accuse d'abuser des Etats-Unis, notamment dans le cadre de l'Otan.

Photo diffusée par l'agence d'Etat russe Sputnik montrant le président russe Vladimir Poutine (d) et l'émissaire du président américain, Steve Witkoff lors d'une rencontre à Saint-Pétersbourg, le 11 avril 2025 POOL/AFP/Archives

Le principal sujet de discussion à Paris sera la guerre en Ukraine, débutée en février 2022 et à laquelle le milliardaire américain a promis de mettre fin. Mais après avoir renoué le contact avec le président russe Vladimir Poutine, les négociations initiées en vue d'un cessez-le-feu général entre Kiev et Moscou progressent difficilement.

MM. Rubio et Witkoff, qui est l'émissaire spécial du président Trump dans ces pourparlers, tiendront des discussions "afin d'avancer l'objectif du président Trump de mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie et d'arrêter la tuerie", a indiqué le département d'Etat.

Evoquant le bombardement russe mené dimanche sur la ville ukrainienne de Soumy, qui a tué au moins 35 civils, le ministre français des Affaires étrangères a estimé mercredi, lors d'un déplacement à Marseille, que "Vladimir Poutine a une nouvelle fois démontré que sa cruauté est sans limite, qu'il n'a aucune intention de cesser le feu alors que l'Ukraine y a consenti depuis plus d'un mois et qu'il va donc falloir l'y contraindre".

Nucléaire iranien

La France travaille "à préparer les conditions d'un cessez-le-feu et en particulier les conditions de sa surveillance", a également rappelé M. Barrot.

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot prononce un discours au Palais du Pharo à Marseille, dans le sud de la France, le 16 avril 2025 AFP

Lundi, trois jours après une nouvelle rencontre avec Vladimir Poutine, Steve Witkoff avait affirmé que les pourparlers étaient "sur le point" de permettre des avancées.

Une source diplomatique française a indiqué à l'AFP que les entretiens au ministère des Affaires étrangères devraient également porter sur la situation au Proche-Orient et le dossier du nucléaire iranien.

De rares discussions entre Téhéran et Washington sur le programme nucléaire de l'Iran ont eu lieu samedi dans le sultanat d'Oman et un nouveau round est prévu le 19 avril à Rome, toujours sous la médiation d'Oman.

Négociateurs actifs d'un accord en 2015, les Européens, regroupés au sein de l'E3 (France, Allemagne, Grande-Bretagne), en sont pour l'instant tenus à l'écart, cantonnés à un rôle d'observateur.

Cette photo fournie par le ministère iranien des Affaires étrangères montre le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi (d) recevant le directeur général de l'AIEA Rafael Grossi (g) au siège du ministère à Téhéran, le 16 avril 2025 Iranian Foreign Ministry/AFP

Le temps presse pour trouver un accord alors que Téhéran n'est "pas loin" de disposer de la bombe nucléaire, a averti mercredi Rafael Grossi, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, dans un entretien au quotidien Le Monde.

Les pays occidentaux, Etats-Unis en tête, soupçonnent de longue date l'Iran de vouloir se doter de l'arme nucléaire. Téhéran rejette ces allégations et défend un droit au nucléaire à des fins civiles, notamment pour l'énergie.

Tandis que M. Rubio sera à Paris, le ministre français des Armées Sébastien Lecornu sera, lui, à Washington jeudi où il s'entretiendra avec le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth.