Le chef de la diplomatie indienne au Pakistan pour la première fois depuis 2015

Le ministre indien des Affaires étrangères Subrahmanyam Jaishankar est arrivé à Islamabad mardi pour assister à un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), première visite d'un chef de la diplomatie indienne sur le sol pakistanais depuis près d'une décennie.

M. Jaishankar et le Premier ministre pakistanais, M. Shehbaz Sharif, se sont salués d'une poignée de main, le visage sombre, au début d'un dîner officiel organisé pour les dirigeants de l'Union européenne en visite dans le pays.

L'Inde et le Pakistan sont des ennemis historiques depuis leur partition en 1947 en deux Etats distincts à la fin de la colonisation britannique. Les deux voisins, dotés de l'arme nucléaire, se sont livrés trois guerres majeures et connu de nombreux conflits localisés.

Début octobre, le porte-parole du gouvernement indien, Randhir Jaiswal, avait indiqué que l'ordre du jour de la visite de M. Jaishankar suivrait le calendrier de l'OCS, dont le sommet s'est ouvert mardi pour deux jours.

Il avait précisé que les discussions porteraient sur des questions commerciales, humanitaires et sociales.

"Le ministre indien des Affaires étrangères n'a pas réclamé de réunion bilatérale et nous ne lui en avons pas proposé", a fait savoir dimanche son homologue pakistanais Ishaq Dar.

Les relations sont particulièrement tendues depuis 2019 et la décision du Premier ministre indien Narendra Modi de révoquer l'autonomie limitée dont jouissait le Cachemire.

Source de tension permanente, ce territoire himalayen, à majorité musulmane, est géographiquement divisé entre l'Inde et le Pakistan qui en revendiquent tous deux la souveraineté.

La décision de M. Modi, populaire en Inde, avait conduit le Pakistan à suspendre ses relations commerciales avec son voisin et lourdement dégradé les liens diplomatiques avec New Delhi.

Les deux pays rivaux s'accusent depuis régulièrement d'espionnage et de soutien aux rebelles du territoire de l'autre.

Espoirs déçus

La dernière ministre indienne des Affaires étrangères à avoir effectué un déplacement officiel sur le sol pakistanais était Sushma Swaraj en 2015, à l'occasion d'un sommet sur l'Afghanistan.

Le ministre indien des Affaires étrangères Subrahmanyam Jaishankar (g) à son arrivée à Islamabad, le 15 octobre 2024 au Pakistan Département de l'information de la presse du Pakistan (PID)/AFP

Cette année-là, le Premier ministre Modi s'était lui aussi rendu au Pakistan, tout juste élu pour son premier mandat, suscitant des espoirs d'amélioration des relations entre les deux pays, rapidement déçus.

L'an dernier, l'ancien chef de la diplomatie pakistanaise Bhutto Zardari s'était rendu en Inde à Goa lors d'une rare visite pour une réunion de l'Organisation de coopération de Shanghaï et il avait eu à cette occasion une altercation verbale avec son homologue indien M. Jaishankar.

L'OCS est un groupe de dix nations créé par la Chine et la Russie avec pour objectif de discuter de la sécurité mutuelle et de la coopération politique et militaire entre ses pays membres.

Le bloc est parfois présenté comme une alternative à l'alliance militaire de l'OTAN, dominée par l'Occident.