Le chef de l'Otan "confiant" sur la poursuite de l'aide américaine à l'Ukraine

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg s'est dit mardi "confiant" sur la poursuite du soutien militaire américain à l'Ukraine, appelant toutefois les Alliés à maintenir leur effort.

"Je suis confiant dans le fait que les Etats-Unis vont continuer à fournir un soutien (à l'Ukraine) parce que c'est dans leur intérêt de le faire", a-t-il déclaré à la presse, peu avant le début d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays de l'Otan à Bruxelles.

Les Etats-Unis ont déjà fourni pour 40 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine mais des fonds supplémentaires sont bloqués au Congrès, en raison des réticences de plusieurs élus républicains.

L'aide européenne est également en partie bloquée par les réticences de certains pays à débourser davantage.

Dans ce contexte, M. Stoltenberg s'est félicité des récentes annonces faites par l'Allemagne ou les Pays-Bas, qui ont respectivement promis une aide de dix milliards et de deux milliards d'euros à l'Ukraine, et de l'engagement en général des Etats membres de l'Alliance atlantique.

Les Alliés "ont beaucoup fait" et restent "engagés", a-t-il martelé, les appelant toutefois à poursuivre leurs efforts en faveur des Ukrainiens, une "obligation" pour l'Otan.

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance, le 28 novembre 2023 à Bruxelles AFP

"Nous avons besoin de continuer à les soutenir en sachant que plus l'Ukraine sera forte sur le champ de bataille, plus elle le sera à la table de négociations", a-t-il souligné. Mais la décision d'ouvrir ces négociations appartient à l'Ukraine et à elle seule, avait-il rappelé la veille au cours d'une conférence de presse.

Outre leur soutien à l'Ukraine, les Alliés vont discuter de la situation dans les Balkans où "les tensions augmentent", selon M. Stoltenberg.

Plusieurs incidents impliquant la Kfor, la force de l'Otan déployée au Kosovo, ont eu lieu au cours des dernières semaines.

L'Otan a "besoin de rester concentrée" dans cette région et elle "fera tout ce qui est nécessaire pour maintenir la stabilité", a assuré M. Stoltenberg.