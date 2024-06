Le Conseil de l'Europe s'inquiète de la montée des discours anti-immigrés et des actes antisémites

La Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (Ecri), organe du Conseil de l'Europe, s'inquiète dans son rapport annuel publié jeudi des discours "hostiles" de "responsables politiques" envers les réfugiés et de l'augmentation des actes antisémites et anti-musulmans depuis le 7 octobre.