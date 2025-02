Le cyclone Garance frappe l'île française de la Réunion, trois décès à déplorer

L'île de l'océan Indien a été frappée par le cyclone Garance, dans la matinée de vendredi 28 février. Les habitants étaient tous confinés à cause des fortes pluies et des importantes rafales de vent dépassant les 200 km/h. Trois personnes sont décédées.

Des vents violents soufflent sur la ville de La Plaine Saint-Paul sur l'île de la Réunion, lundi 15 janvier 2024. Les autorités ont demandé aux habitants de l'île de la Réunion, dans l'océan Indien, de se réfugier à l'intérieur des habitations dimanche, alors qu'une puissante tempête s'abattait sur l'île, accompagnée de vents de la force d'un ouragan, et que Météo France annonçait des vents pouvant atteindre 250 km/h lundi. Les autorités locales de l'île de la Réunion, dans l'océan Indien, ont annoncé lundi que le niveau d'alerte maximal avait été levé, mais que les habitants étaient toujours invités à s'abriter à l'intérieur des habitations.

La Réunion, frappée par le cyclone Garance, est repassée en alerte rouge après la levée de l'alerte violette, le plus haut niveau, vendredi à 12 heures locales (9 heures à Paris), a annoncé la préfecture de l'île de l'océan Indien. "Bilan à 18H30 (15H30 à Paris): 3 victimes", poste sur son compte X la préfecture de La Réunion.

🌀 #Cyclone #Garance | Bilan à 18h30 : 3 victimes, 847 hébergés, 182k sans électricité, 171k sans eau, 134k sans internet, 342 relais HS. 2 000 bâches disponibles demain pour les zones impactées. Alerte rouge toujours maintenue. pic.twitter.com/h72N40xaeL — Préfet de La Réunion (@Prefet974) February 28, 2025

Un précédent bilan faisait état de deux morts : une femme emportée par les eaux à Saint-Denis et un homme tué dans un incendie d'origine électrique. Une troisième personne était également portée disparue à Trois Bassins, commune de l'ouest de l'île, selon la préfecture. La femme décédée à Saint-Denis, âgée d'une cinquantaine d'années selon la police, aurait été "aspirée par une bouche d'égout avant d'être emportée par les eaux", déclare le préfet Patrice Latron.

La population reste confinée, à l'exception des forces de l'ordre et des services de secours, est-il précisé. Garance avait "atterri à 10h locales sur le nord de l'île de la Réunion", selon Météo-France, qui a précisé que l'oeil du cyclone devait "traverser l'île" avant de "ressortir en mer par le sud dans les deux ou trois prochaines heures".

En début de matinée, heure locale, le préfet de La Réunion Patrice Latron avait annoncé, lors d'un point presse, l'entrée en vigueur sur l'île de l'alerte violette cyclonique à partir de 9 heures (6 heures à Paris).

Dernier niveau du dispositif d'alerte cyclonique, l'alerte violette implique le confinement strict de toute la population, y compris des forces de l'ordre et des services de secours mobilisés.

Des hommes marchent dans une rue submergée dans la ville de Saint-Paul, sur l'île de la Réunion dans l'océan Indien, mardi 16 janvier 2024. Le cyclone tropical Belal s'est abattu sur l'île française de la Réunion, où les pluies intenses et les vents puissants ont privé d'électricité environ un quart des foyers après avoir frappé lundi matin, selon la préfecture de la Réunion. AP Photo/Lewis Joly

"Les rafales dépassent les 200 km/h. L'œil va traverser l'île et devrait ressortir en mer par le sud dans les 2 ou 3 prochaines heures",selon cette source.

Des vents soufflant à 214 km/h ont été relevés par Météo-France à l'aéroport international situé dans le nord de l'île, et à 230 km/h sur le Piton Sainte-Rose dans l'extrême est. "Les conditions vont rester très dégradées sur l'ensemble de l'île toute la journée de vendredi", insiste Météo-France.

Dans son bulletin publié à 7 heures, Météo-France soulignait que Garance "se maintient au stade de cyclone tropical intense malgré une tendance à l'affaiblissement qui commence à s'opérer". Toutefois, l'institut précise que le cyclone continue de "se rapprocher directement de la Réunion" et "présente toujours une menace cyclonique très importante pour l'île".

Les autorités ont exhorté les habitants à ne pas sortir et à suivre les consignes de sécurité.

"J'appelle nos compatriotes réunionnais à la plus grande vigilance et au respect des consignes de sécurité. L'État est à vos côtés et nos forces mobilisées. Solidarité de la Nation", a déclaré sur X jeudi soir le président Emmanuel Macron.

Toutes les communes de l'île ont ouvert au public leurs centres d'hébergement d'urgence. Plus de 500 personnes habitant des logements précaires ou n'ayant pas de domicile y sont actuellement hébergées, a détaillé le préfet.

L'île sous cloche

Selon EDF, 4.000 foyers ne sont plus alimentés en électricité. Vendredi matin, le préfet a indiqué que "8,4% des abonnés n'(avaient) plus d'accès à internet et au téléphone".

Avant l'arrivée du cyclone, les derniers préparatifs ont rythmé la journée jeudi à Saint-Denis. "Je me suis dit que j'avais le temps de faire mes courses, mauvaise pioche", soupirait Franck Vitry, patientant dans la longue file d'un supermarché du Port (ouest). "Ça m'a pris 30 secondes pour prendre mon pack d'eau, et là, ça fait 10 minutes que j'attends en caisse!"

Certains anticipaient aussi les longues heures d'attente à domicile. "J'ai pris des rouleaux de pâte feuilletée, des œufs et du sucre pour faire de la pâtisserie avec mes enfants pendant l'alerte rouge", confie Maryvonne Laurent, 36 ans, en faisant ses courses avec ses deux fils.

L'aéroport international de La Réunion a suspendu tous ses vols jeudi matin à 10h30. Sur l'île Maurice voisine, distante de 200 km, l’aéroport avait lui cessé toute activité dès mercredi.

Dans les terres, l'inquiétude grandit parmi les agriculteurs. À Etang-Salé-Les-Hauts (sud), Jean-Christophe Hoareau, producteur de légumes, retirait jeudi la mort dans l'âme les bâches de ses serres. Il sait que ses cultures ne résisteront pas au cyclone.

"Le sentiment d'être impuissant, de ne pas savoir si ça va résister... À chaque fois, on perd nos cultures parce qu'on ne prend pas le risque et on sauve notre structure", confie-t-il à l'AFP.

Si Garance s'avérait aussi puissant que redouté, La Réunion pourrait revivre un épisode comparable à celui de janvier 2024. À l'époque, l'île avait été placée en alerte violette lors du passage du cyclone intense Belal, qui avait fait quatre morts.