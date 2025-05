Le débat sur l'acuité mentale de Biden relancé par un enregistrement et un livre

La publication d'un enregistrement audio de Joe Biden datant de 2023, dans lequel le président américain perd le fil de grandes dates de sa vie, remet la lumière sur le déclin des capacités du démocrate octogénaire au fil de son mandat.

La bande sonore, publiée samedi dans son intégralité par le média Axios, s'ajoute à la parution prochaine d'un livre-enquête qui raconte comment la Maison Blanche a caché au monde les faiblesses grandissantes d'un président qui s'est longtemps accroché à sa tentative de réélection.

De longs silences, des phrases entrecoupées, et surtout des problèmes de mémoire: cet entretien de Joe Biden avec un procureur dans une affaire de rétention de documents confidentiels présente un homme qui ne se souvient plus de la date de la mort de son fils ni de celle de la première élection de Donald Trump.

Peu après, le procureur spécial Robert Hur avait publiquement décrit le président, âgé de 82 ans aujourd'hui, comme "homme âgé à la mauvaise mémoire".

La Maison Blanche du démocrate avait jugé ces propos "déplacés", et refusé de rendre publique la bande.

"Péché originel"

Cet enregistrement est l'une des pièces d'un puzzle, celui du dramatique déclin d'un président entre sa victoire électorale en 2020 et son débat calamiteux face à Donald Trump en juin 2024, qui a exposé au grand jour ses difficultés d'expression et l'a, in fine, poussé à jeter l'éponge et passer la main à Kamala Harris dans la campagne électorale, finalement perdue.

Le livre, qui sera en librairies mardi aux Etats-Unis, raconte comment les proches du démocrate l'ont isolé des mauvaises nouvelles et ont formé autour de lui un dernier carré prêt à le défendre face à ses gaffes, ses bafouillages et ses chutes sur des marches d'escalier.

La Maison Blanche de Joe Biden "a trompé le peuple américain", écrivent les auteurs Alex Thompson, d'Axios, et Jake Tapper, de CNN, dans un texte tiré du livre et publié cette semaine par le magazine New Yorker.

Ils décrivent le "Péché originel" - c'est le titre de leur livre ("Original sin") - de Joe Biden: s'être lancé dès le printemps 2023 dans une campagne de réélection malgré son déclin cognitif.

Les deux journalistes décrivent un président qui semble ne pas reconnaître son ami l'acteur George Clooney ou qui ne sait plus où se déplacer sur une tribune.

Selon les auteurs, l'obstination de Joe Biden et de ses proches a directement conduit à la défaite démocrate face à Donald Trump, malgré la campagne éclair de Kamala Harris.

"En tant que parti, on s'est tellement fait baiser par Biden", avoue aux auteurs David Plouffe, ancien grand conseiller de Barack Obama.

Une déclaration publique qui met les pieds dans le plat d'un débat miné -- rares étaient les démocrates à critiquer ouvertement Biden il y a un an -- et alors que le parti, en minorité au Congrès, ne parvient pas à trouver une stratégie efficace d'opposition à Donald Trump.

"Dissimulation"

Joe Biden, qui a quitté la Maison Blanche en janvier, nie avoir subi un déclin cognitif à la fin de son mandat.

"Rien ne permet d'affirmer cela", a-t-il déclaré début mai à ABC. "Après m'être retiré de la course à la présidentielle, j'ai encore été président durant six mois, et j'ai fait du bon boulot. Mais ce qui a effrayé tout le monde ça a été ce débat."

Sa santé était une question politique depuis longtemps, et Donald Trump avait pris l'habitude de le surnommer "Joe-l'endormi".

"Je connais des gens qui ont 89, 90, 92, 93 ans, et qui vont parfaitement bien. Mais Joe n'était pas l'un d'eux, et il fait beaucoup de dissimulation", a attaqué l'actuel président de 78 ans vendredi, dans son avion de retour du Moyen-Orient. "Tout le monde se retenait, y compris la presse."

Joe Biden, dans ses dernières semaines au pouvoir, avait déserté la scène publique et se tenait éloigné de la presse, y compris lors d'un voyage en Angola en décembre durant lequel il avait semblé s'endormir en public.