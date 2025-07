Le diocèse de Toulouse promeut un prêtre condamné pour viol sur mineur

L'archevêque de Toulouse a nommé début juin un prêtre condamné pour viol sur mineur en 2006 comme chancelier, poste à haute responsabilité au sein du diocèse, selon un décret publié sur son site internet, rendu public lundi par le quotidien régional La Dépêche du Midi.

Dominique Spina a été condamné en 2006 en appel à Tarbes (Hautes-Pyrénées) alors qu'il était prêtre du diocèse de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) à cinq ans de prison dont un avec sursis pour le viol d'un lycéen de 16 ans en 1993.

Dans un communiqué transmis lundi à l'AFP, l'archevêque de Toulouse, Monseigneur Guy de Kérimel, a expliqué avoir "pris le parti de la miséricorde" "en choisissant de nommer l'abbé Spina chancelier de la curie diocésaine", alors qu'il était depuis cinq ans employé aux archives, a-t-il précisé.

Selon le site internet du diocèse, un chancelier est notamment en charge de l'établissement et de la conservation des actes officiels de l'archevêque, il apporte également aide et conseil sur l'administration des sacrements aux prêtres et aux paroisses.

"Il est vrai que l’abbé Spina a accompli une peine de 5 ans de prison dont un avec sursis pour des faits très graves qui se sont déroulés il y a près de 30 ans", poursuit l’archevêque dans son communiqué.

Mais, fait-il remarquer, "il n’exerce plus de charge pastorale, sinon celle de célébrer l'Eucharistie, seul ou exceptionnellement pour des fidèles. Considérant que nous n’avons rien à reprocher à ce prêtre depuis ces trente dernières années pour faits susceptibles de faire l’objet de poursuites judiciaires, canoniques ou civiles, j’ai donc choisi de le nommer dans cette fonction administrative", indique encore Mgr de Kérimel.

En 2016, le prédécesseur de Mgr de Kérimel, Robert Le Gall, avait relevé de ses fonctions Dominique Spina qui avait à l'époque repris un office de prêtre en charge de l'ensemble paroissial Fronton-Bouloc-Castelnau d'Estrétefonds, près de Toulouse.

La nomination de M. Spina au poste de chancelier et de délégué épiscopal aux mariages à compter du 1er septembre "suscite l'incompréhension", a réagi le média Tribune chrétienne son site internet.

Cette "récente promotion à la chancellerie, organe central de l’administration canonique du diocèse, surprend par son contraste avec les engagements affichés par l’Église de France depuis la publication du rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise (CIASE) en 2021", souligne le média.