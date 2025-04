Le football: l'autre passion du pape François.

Disparu le 21 avril, le pape François, fervent amateur de football et fidèle supporter du club argentin San Lorenzo, laisse derrière lui l’image d’un pontife qui a toujours défendu les valeurs humaines du jeu. Retour sur sa passion pour le football.

Le pape François était un véritable “socio” (membre officiel) du club de San Lorenzo (Buenos Aires), une équipe qu’il a soutenu toute sa vie. Il continuait de payer sa cotisation chaque année, preuve d’une fidélité sans faille.

À deux reprises, en 2008 et en 2011, alors archevêque de Buenos Aires, il célèbre des messes en l’honneur de son club de cœur. Lors de la première, organisée à l’occasion du centenaire de San Lorenzo, il confie n’avoir manqué aucun match depuis 1946.

Jorge Mario Bergoglio a découvert le football lorsqu'il était enfant dans les rues de Buenos Aires. Il plaisantait souvent sur son piètre niveau : "À Buenos Aires, on appelait un type de mon genre une "pata dura", j’avais deux pieds gauches. Mais je jouais", écrivait-il dans Espère, son autobiographie parue début 2025.

L'équipe de San Lorenzo lors d'un match à Buenos Aires en Argentine, le 31 mars 2013. AP Photo/Victor R. Caivano

Le pape François ne s’est jamais vraiment éloigné des stades. En septembre 2023, il a célébré une messe géante au Vélodrome de Marseille, devant près de 60 000 fidèles. Accueilli comme une vraie rock star, il a traversé le stade en papamobile. Des bannières à son effigie avaient été déployées par les supporters de l’OM.

Bannière à l'effigie du Pape François, Marseille le 23 Septembre 2023. Sebastien Nogier, Pool via AP

Durant ses douze années de pontificat, le pape François a reçu de nombreuses légendes du football : Pelé, Lionel Messi, Diego Maradona… À ce dernier, il avait lancé en plaisantant : “Alors, quelle est la main incriminée ?”, en référence à la célèbre “main de Dieu” de 1986. Ce jour-là, lors d’un match de Coupe du monde entre l’Argentine et l’Angleterre, Maradona avait marqué un but avec la main. L’arbitre ne l’ayant pas vu, le but avait été validé. Maradona avait ensuite déclaré que c’était “la main de Dieu” qui l’avait aidé.

Rencontre entre Diego Maradona et le Pape François, le 1er septembre 2014 au Vatican. AP Photo/Gregorio Borgia, File

Le football comme langage universel

Beaucoup disent que le football est le plus beau sport du monde, je le pense aussi.

L’argentin n’aimait pas seulement le football pour le jeu, mais pour les valeurs qu’il incarne : paix, solidarité, fraternité. Il parlait du ballon rond comme d’un langage universel, capable de rassembler les peuples.

L'équipe nationale italienne de football pour amputés et le Pape François le 7 juin 2014. AP Photo/Gregorio Borgia

En 2014, il avait organisé à Rome un match interreligieux pour la paix, réunissant une cinquantaine de nationalités et de nombreuses stars du ballon rond : Lionel Messi, Gianluigi Buffon, Samuel Eto’o, David Trezeguet, Mesut Özil, Diego Maradona, Roberto Baggio, Andrey Shevchenko...

Lors de la Coupe du monde 2022, alors que la finale opposait son pays natal à la France, il avait appelé à fêter la victoire “avec humilité” et avait maintenu une stricte neutralité, malgré son attachement à l’Albiceleste.

L'émotion du monde du football

L’annonce de son décès a suscité une vive émotion dans le monde du football. L’ancien gardien italien Gianluigi Buffon a partagé un hommage émouvant sur Instagram :

Francesco était un pape spécial, capable d’illuminer son époque comme seuls les plus grands savent le faire. Un repère spirituel et moral qui a toujours parlé au cœur du monde, avec simplicité, humanité et force. Je porterai son exemple à jamais dans mon cœur.

Lionel Messi, de son côté, a écrit sur Instagram : "Un pape singulier, proche, argentin. Repose en paix, Pape François. Merci d’avoir rendu le monde meilleur. Tu vas nous manquer".

Le monde du football perd l’un de ses plus grands ambassadeurs. Mais les valeurs qu’il a incarnées, paix, fraternité et amour du sport continueront de résonner bien au-delà des stades.