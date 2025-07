Le général Fabien Mandon nouveau chef d'état-major des armées françaises

Le chef d'état-major des armées du président de la République (CEMP) Fabien Mandon (g) et le chef d'état-major des armées, le général Thierry Burkhard (d), à la sortie du Conseil des ministres à l'Élysée, le 3 juillet 2024 à Paris

Le général d'armée aérienne Fabien Mandon, actuel chef d'état-major particulier du président (CEMP), a été désigné chef-d'état major des armées françaises (CEMA), en remplacement du général Thierry Burkhard, a annoncé mercredi le ministre des Armées Sébastien Lecornu.

"Reconnaissance et remerciements au général d'armée Thierry Burkhard, qui a servi la France au plus haut niveau durant quatre années comme Chef d'état-major des Armées", a posté le ministre sur X. "Sur décision du Président de la République, le général d'armée aérienne Fabien Mandon lui succèdera", ajoute-t-il.

Thierry Burkhard, de l'Armée de terre, a accompagné la remontée en puissance des armées françaises face à un contexte international de plus en plus tendu qui a vu le retour de la guerre de haute intensité en Europe avec l'invasion de l'Ukraine lancée par la Russie en 2022.

Selon le ministre, "son commandement s’est distingué par une vision stratégique lucide des menaces et par sa volonté constante d’adapter nos armées", qui étaient jusqu'ici adaptées à un modèle de guerre expéditionnaire et asymétrique contre des organisations non étatiques.

Fabien Mandon est le premier aviateur à acceder à la fonction depuis le général Jean-Philippe Douin il y a 30 ans (entre 1995 et 1998).

Sébastien Lecornu a "pleine confiance en sa capacité à poursuivre, avec rigueur et détermination, la transformation de nos forces dans un contexte sécuritaire toujours plus exigeant".