Le gigantesque incendie de l'Aude est éteint, annonce la préfecture

Le
28 Aoû. 2025 à 09h03 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Photo prise le 6 août 2025 et diffusée le 7 août 2025 par la Sécurité civile de pompiers luttant contre un incendie de forêt, près de Ribaute et Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, dans l'Aude

Sécurité civile/AFP/Archives
Handout
Le grand incendie de l'Aude qui a ravagé début août le massif des Corbières est désormais éteint, après trois semaines d'action des pompiers, a annoncé le préfet de l'Aude jeudi.

"Le feu de forêt qui a parcouru 17.000 hectares dans les Corbières est à présent éteint", a-t-il écrit sur X.

L'incendie, qui était parti le 5 août de la commune de Ribaute, était sous surveillance active depuis le 10 août, date à laquelle il a été déclaré "maîtrisé".

Au plus fort du dispositif, plus de 2.000 pompiers ont été mobilisés sur 80 km de lisières de ce feu.

La pluie tombée ces derniers jours dans les Corbières a favorisé l'extinction du plus gros incendie de l'été en France, qui a traversé 16 communes de l'Aude, détruit 36 maisons et causé la mort d'une femme de 65 ans, à son domicile, dans le village de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse.

C'est le pire incendie depuis au moins 50 ans sur le pourtour méditerranéen français, selon la Base de données gouvernementale des incendies de forêt en France (BDIFF) qui répertorie depuis 1973 la surface totale parcourue par les flammes.

