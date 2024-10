Le gouvernement lance une mission parlementaire sur la ménopause

Le ministère de la Santé a annoncé vendredi le lancement d'une mission parlementaire sur la ménopause, à l'occasion de la journée mondiale consacrée à ce phénomène physiologique qui concerne 14 millions de femmes en France.

Le chef de l'Etat Emmanuel Macron s'était dit favorable en mai à une telle mission sur ce "tabou" de société, afin de dresser "l'état des lieux de la prise en charge (...)(traitements, accompagnement, ostéoporose, suivis cardio et psychologique) et des difficultés rencontrées par les femmes en termes d'information et de suivi".

La mission est confiée par le Premier ministre Michel Barnier à la députée macroniste Stéphanie Rist, membre de la commission des Affaires sociales de l'Assemblée, indique le ministère de la Santé dans un communiqué.

Elle devra répondre à "trois enjeux principaux": "mettre en lumière les symptômes et conséquences de la ménopause sur la vie quotidienne et la santé physique et mentale des femmes", alors que "87% des femmes ménopausées présentent au moins un symptôme de la ménopause en plus de l'arrêt des règles"; "renforcer l'approche préventive"; "éclairer le gouvernement sur la prise en charge sanitaire actuelle de la ménopause", poursuit le ministère.

Les propositions qui seront tirées de cette mission qui sera "menée en impliquant l'ensemble des parties prenantes, notamment le Collège national des gynécologues et obstétriciens français", sont attendues au printemps 2025, précise le communiqué.