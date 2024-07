Le Hezbollah attaque Israël avec des roquettes, bombardements sur Gaza

Le Hezbollah libanais a tiré jeudi plus de 200 roquettes et lancé des drones explosifs sur le nord d'Israël, faisant redouter une nouvelle escalade militaire dans cette région en marge du conflit dans la bande de Gaza.

La guerre déclenchée le 7 octobre par l'attaque du Hamas sur le sol israélien s'accompagne d'une flambée des violences à la frontière nord d'Israël avec le Liban, où les échanges de tirs entre l'armée israélienne et le Hezbollah, allié du mouvement islamiste palestinien, ont gagné en intensité ces dernières semaines.

Des Palestiniens à pied et en voiture quittent Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, au milieu des ruines, le 3 juillet 2024 AFP

Jeudi, le Hezbollah a annoncé avoir tiré "plus de 200 roquettes" et des drones explosifs sur des positions militaires dans le nord d'Israël, où les sirènes d'alerte ont retenti jusqu'au plateau syrien du Golan, annexé et occupé par Israël.

Le Hezbollah, qui avait déjà tiré mercredi une centaine de roquettes vers Israël, a affirmé riposter à l'élimination par Israël d'un de ses commandants dans le sud du Liban.

Des combattants du Hezbollah assistent aux funérailles d'un commandant du mouvement, Mohammed Neemeh Nasser, tué par une frappe israélienne dans le sud du Liban, le 4 juillet 2024 AFP

L'armée israélienne a annoncé avoir frappé en représailles des installations militaires dans le sud du Liban et confirmé "qu'environ 200 projectiles et plus de 20 cibles aériennes suspectes" avaient été identifiés.

La plupart des projectiles ont été interceptés et la chute de débris a entraîné des incendies, dans une région désertée par la plupart de ses habitants, selon elle.

Un hôpital d'Haïfa, dans le nord d'Israël, a signalé l'arrivée d'un blessé léger. Au Liban, le Hezbollah a annoncé la mort d'un de ses combattants tué par des tirs israéliens.

Risques pour la région

Un fermier évacue ses chevaux après des tirs de roquettes depuis le sud du Liban qui ont provoqué des incendies dans le nord d'Israël, le 4 juillet 2024 AFP

Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, Stéphane Dujarric, s'était déclaré mercredi "très inquiet de l'escalade des échanges de tirs".

Il a mis en garde contre les risques pour la région "dans son ensemble si nous devions nous retrouver dans un conflit à part entière".

Dans la bande de Gaza, bombardée par Israël, des combats faisaient rage à Choujaïya, dans le nord, et à Rafah, dans le sud, où un ordre d'évacuation israélien fait craindre une nouvelle opération militaire d'envergure.

Près de neuf mois après le début de la guerre, le Hamas a affirmé avoir envoyé aux pays médiateurs de nouvelles "idées" pour y mettre fin, qu'Israël a dit "évaluer".

Un nuage de fumée s'élève d'une zone ciblée par des bombardements israéliens dans le quartier de Choujaïya, dans la ville de Gaza, le 3 juillet 2024 AFP

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, avait répété mardi que la guerre ne s'achèverait qu'une fois "atteints" ses objectifs, dont "la destruction du Hamas et la libération de tous les otages" enlevés le 7 octobre.

Appelés à évacuer, des dizaines de milliers de Palestiniens ont quitté depuis lundi des secteurs de l'est de Rafah et de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, une nouvelle fois jetés sur les routes du territoire assiégé, en quête d'eau, de nourriture et d'abris.

Au total, 1,9 million d'habitants de la bande de Gaza, soit 80% de la population, sont à présent déplacés, selon l'ONU.

"Nous sommes partis mais nous ne savons pas où aller. C'est très dur, il fait très chaud et nous avons des enfants avec nous", a témoigné Oum Malek Al-Najjar, une femme qui a quitté l'est de Khan Younès, une ville en ruines d'où l'armée s'était retirée début avril après une bataille de plusieurs mois.

"Nos maisons ont été rasées"

L'appel à évacuer concerne 250.000 personnes sur un territoire de 117 kilomètres carrés, soit un tiers de la bande de Gaza, a souligné l'ONU.

Des Palestiniens passent devant des monticules d'ordures et des égouts dans le quartier de Cheikh Radwane, au nord de la ville de Gaza, le 3 juillet 2024 AFP

Jeudi, des témoins ont signalé des frappes aériennes intenses et des tirs d'artillerie dans l'ouest de Rafah. Des combats accompagnés d'explosions faisaient rage dans le camp de Chaboura, selon des sources palestiniennes.

Après avoir progressé depuis le nord, l'armée a lancé le 7 mai une opération terrestre dans la ville de Rafah, frontalière avec l'Egypte, alors présentée comme la dernière étape de la guerre, qui avait poussé un million de Palestiniens à fuir.

Mais ces dernières semaines, les combats ont repris dans plusieurs régions que l'armée avait dit contrôler, notamment à Choujaïya, un quartier est de la ville de Gaza, où les soldats ont lancé le 27 juin une opération terrestre.

Jeudi, l'armée a annoncé avoir "éliminé des dizaines de terroristes et détruit plus de 50 cibles terroristes" depuis la veille. Elle a ajouté poursuivre ses opérations, notamment souterraines, à Choujaïya, et mener des "opérations ciblées" à Rafah.

Selon la Défense civile, cinq personnes ont été tuées et au moins 15 autres blessées dans le bombardement d'une école dans la ville de Gaza.

Des Palestiniens et des secouristes fouillent les décombres d'un appartement détruit dans un bombardement israélien du quartier d'al-Daraj dans la ville de Gaza, le 3 juillet 2024 AFP

"Nous avons fui Choujaïya il y a cinq jours après avoir été réveillés par le bruit des chars. Nos maisons on été rasées", a raconté Oum Bashar al-Jamal, une femme de 42 ans réfugiée dans un stade de la ville de Gaza.

La guerre a été déclenchée le 7 octobre par une attaque sans précédent menée par des commandos du Hamas infiltrés dans le sud d'Israël depuis la bande de Gaza, qui a entraîné la mort de 1.195 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes.

Sur 251 personnes enlevées durant l'attaque, 116 sont toujours retenues à Gaza, parmi lesquelles 42 sont mortes, selon l'armée.

Des soldats israéliens font des signes de la main depuis un char dans une zone à la frontière du sud d'Israël avec bande de Gaza, le 2 juillet 2024. AFP

En riposte, Benjamin Netanyahu a promis de détruire le Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007 et considéré comme une organisation terroriste par les Etats-Unis, l'Union européenne et Israël.

L'offensive israélienne à Gaza a fait jusqu'à présent 38.011 morts, en majorité des civils, dont au moins 58 en 24 heures, selon des données du ministère de la Santé du gouvernement de Gaza, dirigé par le Hamas.